Na swoje urodziny prezes InPostu zrobił prezent Polakom! Rewolucja w przesyłkach

InPost startuje z przesyłkami międzynarodowymi

Prezes InPost Rafał Brzoska obchodzi dziś 47 urodziny. - "Z tej okazji najlepszy prezent, jaki mogę sobie wymarzyć, to ogłoszenie o uruchomieniu międzynarodowych przesyłek w InPost!Wiem, że czekaliście na tę usługę od lat – i w końcu nadszedł ten moment! Teraz nadanie paczki międzynarodowej jest tak samo łatwe jak nadanie paczki krajowej" - napisał Rafał Brzoska na platformie X.

InPost będzie dostarczał przesyłki między Polską a Francją, Hiszpanią, Portugalią, Włochami, Belgią, Holandią oraz Luksemburgiem. Firma w przyszłości planuje rozszerzenie tej listy również o Wielką Brytanię. - "13 milionów naszych użytkowników aplikacji może teraz wysyłać paczki pomiędzy ośmioma krajami naszej sieci" - podkreślił Brzoska.

InPost. Jak nadać międzynarodową przesyłkę?

Nadanie za granicę jest tak samo proste jak każde w InPost. Trzeba wejść do aplikacji lub na stronę InPostu, wybrać kraj docelowy, potem rozmiar przesyłki, podać dane odbiorcy oraz nadawcy paczki i gotowe.

Zaniesiesz paczkę do najbliższego Paczkomatu® w Polsce, a wkrótce trafi ona do maszyny Paczkomat® lub punktu PUDO w Paryżu, Madrycie, Brukseli, Lizbonie czy Rzymie. Wasi bliscy z tych krajów mogą wysyłać paczki do Was! - pisze Brzoska.

Rewolucyjna cena nowej usługi InPost

- "Mała paczka do 25 kg to wydatek tylko 28,99 zł, a dla porównania, aby przesłać małą paczkę z Polski, na przykład do Francji poprzez DPD trzeba zapłacić 99 zł, a za pomocą DHL aż 114 zł! Gabaryt B w przesyłkach InPost to cena 49,99 zł, gdzie analogicznie w DPD 99 zł, a w DHL 125 zł" - podaje prezes InPostu.

Inpost rośnie w siłę

Grupa InPost na koniec III kwartału br. dysponowała blisko 79 tys. punktami out-of-home, w tym prawie 44 tysiącami paczkomatów i blisko 35 tysiącami punktów PUDO w 9 krajach (Wielka Brytania, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Holandia). W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa zainstalowała rekordową liczbę maszyn – 10 tys. - pisze PAP.

W trzecim kwartale 2024 roku Inpost w Polsce dostarczył 170 mln przesyłek, co oznacza wzrost rok do roku o 21 proc. Liczba paczkomatów w Polsce na koniec września sięgnęła 24 340, co daje wzrost rok do roku o 15 proc.

