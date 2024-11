Oto dokładne kwoty

Nadchodzi skromna waloryzacja emerytur i potworna drożyzna. Dramat emerytów

NBP podał dwa scenariusze projekcji inflacji w 2025 r., rząd bowiem nie ujawnił jeszcze czy podtrzyma działania osłonowe na ceny prądu. Jeden zakłada całkowite odmrożenie cen energii, drugi utrzymanie działań osłonowych dla najuboższych. W pierwszym wariancie inflacja przyspieszy do 5,6 proc., w drugim wyniesie 4,3 proc. Jak wpłynie to na waloryzację świadczeń emeryckich w przyszłym roku? Przyjęliśmy w naszej symulacji opcję pierwszą. Całkowite odmrożeń cen prądu i inflację na poziomie 5,6 proc. Co wyszło z naszych wyliczeń?