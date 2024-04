Nagłe poruszenie w Lidlu w Polsce! Rozdają po 100 zł na zakupy

Sklep internetowy Lidl Polska świętuje swoje 5. urodziny!

W sklepie internetowym lidl.pl na klientów czeka bogata oferta produktów w atrakcyjnych cenach na każdy sezon. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się różnorodne urządzenia warsztatowe i ogrodowe marki Parkside. Z myślą o kobietach rozwijana jest marka Esmara, kolorowa i lekka teraz na wiosnę oraz dbająca o wygodę i styl w drodze do biura. Pasjonaci gotowania znajdą tu duży wybór bardzo dobrej jakości sprzętów kuchennych, w tym cieszący się dużym uznaniem SILVERCREST® Termorobot MC Smart z Wi-Fi, 1200 W. Osoby lubiące spędzać czas aktywnie, doceniają marki Crivit i Rocktrail. Dla zainteresowanych są tu rowery, namioty i hulajnogi, a wkrótce ofertę wzbogacą nowe artykuły dla fanów sportów wodnych. Online to również wygodne materace, pościel z bawełny, szafki i meble ogrodowe. W stałej ofercie są części eksploatacyjne i uzupełniające, takie jak folie do zgrzewarki, tarcze do pilarki, czy brzeszczoty do piły, worki do odkurzaczy lub dodatkowe akumulatory. W sklepie internetowym dostępne są również inne cenione marki własne Lidla m.in.: Lupilu, Pepperts, Livarno Home i Silvercrest, jak również znane marki innych producentów.

Atrakcyjne rabaty na 5-lecie

Z okazji 5-lecia sklepu online, Lidl Polska przygotował niezwykłe rabaty dla swoich klientów na cały asortyment! Jego wysokość zależy od wartości zamówienia:

* Rabat 25 za 300 PLN zamówienia;

* Rabat 50 za 500 PLN zamówienia;

* Rabat 100 za 700 PLN zamówienia.

Akcja rabatowa trwa do 5 maja br. Aby skorzystać z rabatu, należy wprowadzić kod rabatowy w koszyku. Szczegóły oferty dostępne są na stronie lidl.pl. Podczas jednej transakcji można skorzystać tylko raz z rabatu w wysokości 25 lub 50 lub 100 zł.

W sklepie internetowym Lidl Polska oferuje darmowe zwroty, bezpłatną dostawę od 199 zł, a także 30 dni na zwrot towaru.

