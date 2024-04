Wiosenny ogród w promocji Lidla. Wielkie rabaty na sprzęt i akcesoria ogrodowe

800 plus już nie rodziców dzieci uczących się online! Ważne zmiany w 800 plus

Lidl - sprzęty do ogrodu w mega promocji

Już od poniedziałku, 22 kwietnia, w sklepach Lidl można kupić elektryczną podkaszarkę Parkside w supercenie za 89 zł/zestaw, która idealnie sprawdzi się do wysokiej trawy lub trudno dostępnych do wykoszenia miejsc. Dodatkowo, sieć proponuje kosiarkę spalinową Parkside 3000 W (899 zł/zestaw) z 7-stopniową wysokością cięcia – ok. 25-75 mm – a także kosiarkę elektryczną Parkside (799 zł/zestaw) z silnikiem Turbo-Power 2000 W i 8-stopniową wysokością cięcia – ok. 20-75 mm.

W dobrej promocji w Lidlu możemy też kupić robota koszącego 20 V z aplikacją, który z aplikacją Lidl Plus jest aż o 400 zł tańszy – za 1599 zł/zestaw. Urządzenie posiada m.in. mocny tylny napęd do koszenia obszarów o nachyleniu 25°, czujnik przeszkód, 2 indywidualne programy czasu pracy na każdy dzień tygodnia, czujnik deszczu, system 3 noży, innowacyjny silnik bezszczotkowy oraz wyświetlacz LCD. Co więcej, robot posiada funkcję mulczowania – rozdrabnia i rozsypuje skoszoną trawę, dzięki czemu uzyskujemy naturalny nawóz.

Dużo tańsze akcesoria do ogrodu

Od czwartku, 25 kwietnia, klienci w sklepach Lidl będą mogli kupić aluminiowy fotel ogrodowy Houston marki Livarno Home (149 zł/1 szt.) – lekki a zarazem stabilny oraz idealny dla tych, którzy cenią sobie minimalistyczny design. A dla tych, którzy potrzebują jeszcze więcej wygody, sieć proponuje albuminowy fotel ogrodowy z podnóżkiem Houston (199 zł/1 szt.), który dzięki 7-stopniowej regulacji pozycji siedzenia oraz leżenia, możemy dostosować do własnych potrzeb. Jeszcze więcej będziemy mogli dostać online i to aż 40 proc. taniej. Sieć oferuje m.in. aluminiowy fotel ogrodowy z podnóżkiem Toronto (269 zł/1 szt.), aluminiowy zestaw balkonowy Houston (323,40 zł/zestaw), a w nim stolik i dwa krzesła, a także markizę boczną rozsuwaną (239,40 zł/1 szt.) o wymiarach 160 x 300 cm.

Lodówka na majówkę za 200 zł

Od czwartku, 25 kwietnia, do soboty, 27 kwietnia, będzie można kupić przenośną lodówkę elektryczną 29 l, którą z aplikacją Lidl Plus dostaniemy 50 zł taniej – w cenie 199 zł/zestaw. Urządzenie chłodzi do ok. 20°C poniżej temperatury otoczenia oraz utrzymuje ciepło do ok. 65°C. Co więcej, można ją podłączyć przez gniazdo 230 V oraz gniazdo zapalniczki samochodowej 12 V.

