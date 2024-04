Jadalne owady hitem sprzedaży w Carrefour. Trafią do kolejnych sklepów

Kolejne sklepy Carrefour sprzedają jadalne owady

Carrefour Polska, po zeszłorocznym sukcesie wprowadzenia jadalnych owadów do swojej oferty, rozszerzył dostępność tego innowacyjnego asortymentu o 11 nowych lokalizacji. Tym samym liczba sklepów oferujących te nietypowe przysmaki wzrosła do 38 sklepów w całej Polsce.

Carrefour w swojej ofercie posiada szeroki wybór tego typu produktów, jednak wyraźnie widać zainteresowanie konsumentów konkretnymi pozycjami. Owady w „czystej postaci”, takie jak suszone świerszcze o smaku chilli i limonki, soli morskiej oraz śmietany z cebulą, cieszą się największą popularnością wśród świadomych klientów. Alternatywą dla tych nieco mniej odważnych, są np. batony z dodatkiem owadów, które również mają liczne grono swoich nabywców, szczególnie w większych miastach.

Jadalne owady źródłem białka i składników odżywczych

Produkty na bazie owadów są prezentowane w strefach zdrowia sklepów Carrefour, co podkreśla ich wartość żywieniową i innowacyjny charakter. Rozszerzenie oferty jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie klientów zdrową i zrównoważoną dietą. Poszerzenie oferty owadów jadalnych w Carrefour to również szansa rozwoju dla młodych firm i startupów z branży foodtech. Jedną z takich firm jest FoodBugs - polskie przedsiębiorstwo założone w 2021 roku sprzedające żywność na bazie owadów. Początkowo produkty tej polskiej firmy dostępne były w jednym sklepie Carrefour w Warszawie, jednak po ponad roku działalności zawitały do kolejnych sklepów jako element stałego asortymentu. Pozwoliło to FoodBugs na rozwinięcie produkcji oraz wprowadzenie nowych wyrobów - obecnie w kilkudziesięciu sklepach Carrefour w całej Polsce, dostępnych jest już 14 unikalnych produktów tej firmy stworzonych na bazie owadów jadalnych.

