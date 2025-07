14. emerytura zagrożona? Wciąż nie ma terminu wypłat "czternastek" w 2025 roku

Jeszcze 20 maja Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) złożyło w rządzie projekt rozporządzenia, w którym zaproponowano termin wypłaty 14. emerytury na koniec czerwca. Z tym, że była to jedynie propozycja, a jak napisał nam resort w mailu 11 lipca "na dzień dzisiejszy nie został jeszcze potwierdzony miesiąc wypłaty 14 emerytur".

W 2024 roku rząd złożył rozporządzenie ustalające termin wypłat 14. emerytury jeszcze w maju, a w tym roku w analogicznym okresie złożono jedynie propozycję! Oczywiście sama czternastka zostanie wypłacona, bo rząd zobowiązuje do tego ustawa, jednak MRPiPS ma czas na ustalenie terminu wypłaty maksymalnie do 31 października. A to nie jedyny problem związany z czternastkami.

Zaniżona lub zabrana 14. emerytura dla części emerytów pobierających rentę wdowią!

Jak zaznacza Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) wysokość 14. emerytury "nie jest taka sama dla wszystkich świadczeniobiorców". To oznacza, że czternastkę pełnej wysokości otrzymują jedynie te osoby, których świadczenia nie przekraczają limitu dochodowego 2900 zł brutto/miesięcznie. W przypadku przekroczenie tej kwoty, stosowana jest zasada pomniejszenia złotówka za złotówkę.

Powyższy limit dotyczy jednak sumy otrzymywanych świadczeń miesięcznie, więc renta wdowia również się do niego wlicza. Jak potwierdziło nam MRPiPS, otrzymywanie renty wdowiej może wpłynąć na wysokość otrzymywanej czternastki.

Kto będzie miał niższą "czternastkę" przez renty wdowie? Oto wyliczenia

Czyli przykładowa wdowa z 2900 zł brutto emerytury, otrzymałaby czternastkę pełnej wysokości (1879,91 zł brutto - czyli kwota minimalnej emerytury). Jednak jeśli otrzymuje 300 zł z renty wdowiej, to dokładnie o taką kwotę zostanie pomniejszona jej czternastka.

W przypadku, gdy ktoś otrzymuje swojej 4600 zł emerytury, standardowo otrzymałby ok. 180 zł czternastki. Jeśli jednak dostaje rentę wdowią wysokości 200 zł, to czternastki już nie dostanie!

Ponadto kwota limitu dla 14. emerytury 2900 zł jest na stałe wpisana do ustawy i nie podlega corocznej waloryzacji (jak podstawowe świadczenie), a to oznacza, że z roku na rok czternastki są będą niższe, a wypłaty renty wdowiej tylko pogłębią problem spadającego świadczenia.

