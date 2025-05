Nowe przepisy balkonowe 2025: Mandaty do kilku tysięcy złotych. Co musisz wiedzieć?

W maju 2024 roku, mimo obniżek stóp procentowych, wciąż można znaleźć konta oszczędnościowe oferujące oprocentowanie na poziomie 7% lub wyższym w skali roku. Jak wynika z analizy Bankier.pl, liderem zestawienia jest Nest Konto Oszczędnościowe od Nest Banku, z stawką 7,10%. Aby skorzystać z tej oferty, należy być nowym klientem i założyć Nest Konto osobiste, aktywnie z niego korzystając. Aktywność oznacza zapewnienie wpływów wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł lub zapewnienie dowolnych wpływów na tę kwotę i wykonanie co najmniej 10 transakcji kartą lub Blikiem. Warunki te należy spełniać przez co najmniej dwa okresy. Oprocentowanie obowiązuje przez 90 dni i dotyczy środków do 100 000 zł.

Na drugim miejscu w rankingu znajduje się Konto Oszczędnościowe od Banku Pekao, oferujące 7% w skali roku w promocji. To oprocentowanie jest dostępne dla nowych klientów lub osób, które w określonym czasie nie utrzymywały wysokiego kapitału w banku. Wymagane jest również założenie konta osobistego. Promocyjna stawka obowiązuje przez 157 dni i obejmuje oszczędności do 100 000 zł.

Trzecie miejsce zajmuje Konto oszczędnościowe w Citi Handlowym z oprocentowaniem 6,80% w skali roku. Ta oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy założą CitiKonto. Oprócz otwarcia konta osobistego, konieczne jest zarejestrowanie karty w Apple Pay lub Google Pay, zapewnienie wpływów na minimum 2000 zł miesięcznie i wykonanie trzech transakcji kartą na kwotę nie mniejszą niż 300 zł miesięcznie. Warunki te trzeba spełniać przez cztery miesiące, przez taki sam okres naliczane jest preferencyjne oprocentowanie dla kwot do 100 000 zł.

Kto może skorzystać promocyjnego oprocentowania na kontach oszczędnościowych?

Aby skorzystać z najwyższego oprocentowania na kontach oszczędnościowych, banki stawiają określone warunki. Najczęściej dotyczą one bycia nowym klientem i założenia konta osobistego. W przypadku Nest Banku, oprócz założenia Nest Konta, wymagane jest aktywne korzystanie z niego, czyli zapewnienie wpływów na poziomie 2000 zł lub wpływów i transakcji kartą/Blikiem. Bank Pekao również wymaga założenia konta osobistego, a promocyjne oprocentowanie jest skierowane do nowych klientów lub tych, którzy nie mieli wcześniej wysokich oszczędności w tym banku.

Citi Handlowy idzie o krok dalej. Oprócz założenia CitiKonta, wymaga zarejestrowania karty w Apple Pay lub Google Pay, zapewnienia wpływów na minimum 2000 zł miesięcznie i wykonania transakcji kartą na kwotę co najmniej 300 zł miesięcznie. Spełnienie tych warunków jest konieczne przez określony czas, aby utrzymać promocyjne oprocentowanie.

Obniżki stóp procentowych NBP a oferta kont oszczędnościowych

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych w maju 2024 roku wywołała reakcję banków, które zaczęły rewidować oprocentowanie kont oszczędnościowych. Jak zauważa Bankier.pl, VeloBank jako jeden z pierwszych obniżył stawkę na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym dla nowych klientów z 7,50% do 7% w skali roku (dla kwot do 50 000 zł). Podobne kroki podjęły wcześniej ING Bank Śląski i Raiffeisen Digital Bank.

Spadek oprocentowania kont oszczędnościowych jest związany z polityką monetarną NBP. Niższe stopy procentowe zmniejszają koszt pieniądza dla banków, co wpływa na oprocentowanie depozytów. Osoby szukające wysokich zysków z oszczędności powinny monitorować oferty banków i rozważyć założenie konta oszczędnościowego z promocyjnym oprocentowaniem, zanim znikną one z rynku. Warto regularnie sprawdzać ranking kont oszczędnościowych Bankier.pl aby być na bieżąco z najlepszymi ofertami.

Mimo obniżek stóp procentowych, w maju 2024 roku można jeszcze znaleźć konta oszczędnościowe z oprocentowaniem powyżej 7%. Najlepsze oferty wymagają jednak spełnienia określonych warunków, takich jak bycie nowym klientem i aktywne korzystanie z konta osobistego. Obniżki stóp procentowych przez NBP mogą wpłynąć na dalsze obniżanie oprocentowania, dlatego warto rozważyć założenie konta oszczędnościowego z promocyjną stawką już teraz.

