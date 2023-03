Gdzie Polacy najchętniej lokowali swoje oszczędności? Te banki zyskały najwięcej

Miliardy na kontach Polaków

Według informacji dziennika, w całym sektorze bankowym wartość depozytów terminowych gospodarstw domowych na koniec 2022 r. niemal podwoiła się w porównaniu z końcem 2021 r. Klienci banków chętnie przerzucali swoje pieniądze tam, gdzie dało się więcej zarobić. Innymi słowy,tak duży przyrost na dobrze oprocentowanych kontach okupiony został spadkiem (o 13,5 proc.) wartości rachunków bieżących, które są zwykle nisko oprocentowane.

Liderem jest w zestawieniu Rzeczpospolitej, jest PKO BP, który , jak czytamy, przyciągnął aż 43 mld zł nowych depozytów terminowych (do kwoty ok. 82 mld zł).

Jak ocenia dziennik, oferta oszczędnościowa tego banku jest raczej standardowa na tle całego rynku (np. 8 proc. na trzy miesiące), ale jednocześnie ma on najwięcej klientów w Polsce – aż 11,7 mln, którzy okazują się dosyć lojalni.

Na drugim miejscu jest mBank, dziennik odnotowuje, że tutaj wartość depozytów terminowych wzrosła o 18,8 mld zł (do 27,7 mld zł), a rachunków bieżących spadła o 8,3 mld zł (do 95,6 mld zł), więc przyrost oszczędności klientów indywidualnych wyniósł netto 10,4 mld zł. Tu atrakcyjność 3-miesięcznych lokat też równa rynkowej średniej.

Jak czytamy na stronie Rzeczpospolitej, "lokaty przyciągnęły też Pekao i Santander BP (po ok. 20 mld zł), ale jednocześnie mocno skurczyły się rachunki bieżące w tych bankach (odpowiednio o ok. 18 i 19 mld zł). W przypadku Pekao to dosyć zaskakujący rezultat, ponieważ to właśnie ten bank jako jeden z pierwszych zaczął oferować najbardziej atrakcyjne wówczas 8-proc. odsetki od lokat".

Dziennik zaznacza, że jeśli zaś chodzi o procentowy wzrost depozytów gospodarstw domowych ogółem (tych na rachunkach bieżących i na kontach oszczędnościowych), to liderem w ubiegłym roku był BNP Paribas i mBank (po 9 proc. wzrostu rok do roku). Najsłabiej w takim ujęciu wypadł Santander BP (1,6 proc. wzrostu) i Pekao (2,7 proc.).

"Taka dynamika przyniosła też pewne zmiany w minirankingu banków pod względem wartości depozytów ogółem. Liderem rynku wciąż pozostaje PKO BP, gdzie Polacy zdeponowali łącznie ok. 263 mld zł (na koniec 2022 r.). Ale na drugie miejsce, z wynikiem 123 mld zł, wskoczył mBank, zaś Pekao, gdzie mamy zgromadzone ok. 120 mld zł, spadł na trzecią pozycję" -podsumowuje Rzeczpospolita.

