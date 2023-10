Waloryzacja emerytur 2024. Najbiedniejsi seniorzy nie dostaną nawet 200 zł podwyżki

Najnowsza waloryzacja rent i emerytur 2024

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące inflacji. To bardzo ważny parametr, który bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Okazuje się, że we wrześniu 2023 roku ceny były wyższe o 8,2 proc. w zestawieniu rok do roku. Kolejne kluczowe dane przy wyliczaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent to wzrost średniej krajowej pensji. Ostatnie dane GUS wskazują na wzrost płac na poziomie 11,9 proc. w zestawieniu rok do roku. Mając te dane, można pokusić się o wyliczenie najnowszej waloryzacji emerytur i rent na poziomie 10,58 proc. Teoretycznie to spora podwyżka, ale w praktyce oznacza to podwyższenie minimalnej emerytury z 1588 zł raptem o 168 zł, a średniej o blisko 300 zł. Pełne kwoty podwyżek dla emerytów publikujemy w galerii.

Czy waloryzacja emerytur i rent o 10,58 proc. jest wystarczająca? Przypomnijmy, że celem waloryzacji tych świadczeń jest zmniejszenie skutków inflacji. Chodzi o to, by w portfelach seniorów pozostało jak najwięcej, by mieli pieniądze na zakupy i opłaty. Zatem, by osiągnąć cel waloryzacyjny, wskaźnik waloryzacji musi być wyższy niż inflacja. Seniorze, sprawdź, o ile wzrośnie Twoje świadczenie przy waloryzacji na poziomie 13,94 proc. Dane i wyliczenia znajdziesz w GALERII.

