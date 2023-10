Nowa waloryzacja dla emerytów! Seniorze, oto Twoja podwyżka

Emerytury w Polsce gorsze niż w Kazachstanie i Kolumbii! Co się stało?

Wskaźnik waloryzacji emerytur kształtuje się w zależności od dwóch czynników: "inflacji w gospodarstwach emeryckich", czyli podwyżek cen towarów, które kupują emeryci oraz "nie mniej niż 20 proc. realnego wzrostu płac", czyli podwyżek pracowników. Tym samym seniorzy, którzy otrzymują świadczenia skromne liczą na coroczną waloryzację emerytur. Ta, przynajmniej częściowo, odpowiada na problemy związane z drożyzną.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja we wrześniu wyniosła 8,2 proc. Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wzrosło natomiast o 10,3 proc. rdr.

Waloryzacja emerytur i rent przekłada się także na waloryzację dodatków do emerytur. Warto przypomnieć, że emerytom i rencistom przysługują rozmaite dodatki z ZUS lub od ich płatników (np. KRUS, MSWiA). Kto może dostać taki dodatek? Na dodatki do emerytur mogą liczyć m.in. inwalidzi wojenni, kombatanci, osoby prowadzące tajne nauczanie, osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Ponadto niepełnosprawnym seniorom przysługuje dodatek pielęgnacyjny. Dodatki te są waloryzowane podobnie jak emerytury.

I tak osoba, która np. otrzymywała dodatek kombatancki w wysokości 294,39 zł zł może liczyć po waloryzacji na 318,52 zł. Osoba natomiast pobierająca dodatek do renty inwalidy wojennego w wysokości 1127,12 zł może liczyć na 1219,54 zł.

