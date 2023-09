Najnowsze dane GUS o inflacji w Polsce

Inflacja w Polsce w sierpniu 2023

Jaka jest inflacja w Polsce? Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o poziomie inflacji w Polsce. Dane czarno na białym pokazują jak cały czas topnieją oszczędności Polaków, a ceny w sklepach cały czas idą w górę. Choć nie są są to już tak drastyczne podwyżki jak na początku roku, to wciąż mówimy o wzrostach cen towarów i usług. Zatem jaką inflację zanotowano w Polsce w sierpniu 2023 roku? Inflacja CPI w sierpniu wyniosła 10,1 proc. rok do roku. Dla porównania w lipcu inflacja wyniosła 10,8 proc. rok do roku.

- Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,1% (przy wzroście cen usług – o 11,1% i towarów – o 9,8%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się na tym samym poziomie (w tym towarów spadły – o 0,2%, a ceny usług wzrosły – o 0,6%) - poinformował GUS.

Inflacja (łac. inflatio – nadęcie) – to proces trwałego wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Zjawiskiem przeciwnym do inflacji jest deflacja.

