i Autor: Shutterstock

Sanatorium dla seniora

Czy można wyjechać do sanatorium z mężem lub żoną?

Marzysz o wyjeździe do sanatorium z ukochaną osobą, ale obawiasz się, że ze względu na limity Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) nie będzie to możliwe? Nie trać nadziei! Choć względy medyczne są priorytetem przy przyznawaniu miejsca w sanatorium, nie oznacza to, że wspólny wyjazd ze współmałżonkiem jest wykluczony. Sprawdź, jak zorganizować taki wyjazd i ciesz się kuracją oraz relaksem w towarzystwie bliskiej osoby!