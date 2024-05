Spis treści

Czego dotyczy GloBE?

GloBE (Global Anti-Base Erosion) to kluczowy element reformy międzynarodowego opodatkowania w ramach projektu BEPS 2.0. Celem tej inicjatywy jest zwalczanie praktyk erozji bazy podatkowej polegających na przenoszeniu zysków do krajów o niskich lub zerowych stawkach podatkowych.

Główne założenia GloBE:

Wprowadzenie minimalnej stawki podatku dochodowego dla firm na poziomie 15%.

Obowiązek ten dotyczy dużych grup kapitałowych o skonsolidowanych przychodach powyżej 750 mln EUR.

Opiera się na dwóch podstawowych zasadach:

Zasada włączenia (Income Inclusion Rule): włącza do podstawy opodatkowania w kraju macierzystym zyski spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o niskich stawkach podatkowych. Zasada niedostatecznego opodatkowania płatności (Undertaxed Payment Rule): nakłada podatek na wypłaty dokonywane przez spółki macierzyste na rzecz spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o niskich stawkach podatkowych, o ile te wypłaty nie podlegają opodatkowaniu co najmniej 15%.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o podatku minimalnym, którego celem jest przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przez duże międzynarodowe korporacje.

Co w projekcie ustawy?

Projekt ustawy dotyczący podatku minimalnego, który Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji, wprowadza kilka obowiązków podatkowych, w tym, w szczególności:

wyliczenia i zapłaty podatków wyrównawczych,

raportowanie informacji związanych z tymi wyliczeniami i podatkami.

Projekt wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii Europejskiej. Globalny podatek minimalny jest wprowadzany po to, aby wyrównać zasady opodatkowania największych międzynarodowych przedsiębiorstw, tj. podmiotów z grup, których globalny roczny przychód wynosi co najmniej 750 milionów euro. Owo wyrównanie ma być skutkiem wprowadzenia minimalnego poziomu opodatkowania dochodu w wysokości 15 proc. Globalny podatek minimalny, liczony przy uwzględnieniu efektywnej stawki podatku, a nie stawki nominalnej, liczony jest dla wszystkich należących do grupy spółek w danym kraju łącznie, a nie osobno dla każdej spółki.

Efektywna stawka podatkowa to proporcja między podatkiem dochodowym (po uwzględnieniu odroczonego podatku dochodowego i innych korekt) a dochodem bilansowym przed opodatkowaniem (brutto). Obliczony wynik to rzeczywista stawka opodatkowania dochodu. Co roku będzie sprawdzane, czy największe przedsiębiorstwa spełniły wymóg minimalnego efektywnego poziomu opodatkowania.

Globalny podatek minimalny dotyczy podmiotów z dużych grup, polskich i międzynarodowych: głównie spółek będących członkami grup kapitałowych, których skonsolidowane roczne przychody wynoszą co najmniej 750 milionów euro w okresie co najmniej dwóch z czterech lat poprzedzających dany rok podatkowy. Ryzyko zapłaty dodatkowego podatku wyrównawczego w związku z działalnością w Polsce może być podwyższone, w przypadkach, gdy spółka korzysta z ulg lub zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych. Np. w ramach specjalnej strefy ekonomicznej czy ulgi badawczo – rozwojowej.

GloBE - zadania dla spółek

W tej chwili kluczowe zadanie dla polskich spółek to oszacowanie wpływu Filaru II BEPS 2.0 na ich obowiązki raportowe i obciążenia podatkowe. Polskie spółki, które są częścią międzynarodowych grup, będą musiały:

- zgromadzić dane potrzebne do obliczenia efektywnej stawki podatku,

- sprawdzić, czy spełniają wymogi uprawniające do skorzystania z uproszczonych zasad w ramach tzw. Transitional Safe Harbours, o czym niżej.

- obliczyć efektywną stawkę podatku,

- sprawdzić, czy pojawił się obowiązek zapłaty podatku wyrównawczego oraz ustalić, w jakim państwie ten podatek powinien zostać zapłacony,

- w razie konieczności, zapłacić podatek wyrównawczy.

Podmioty, które obejmuje Globalny Podatek Minimalny, będą zobowiązane do złożenia stosownych deklaracji rocznych. Deklaracje będą musiały być składane niezależnie od tego, czy w danym kraju grupa będzie zobowiązana do dopłaty podatku. Dyrektywa w sprawie Globalnego Podatku Minimalnego przewiduje uproszczenia dotyczące obowiązku składania deklaracji. W przypadku funkcjonowania umów dotyczących wymiany informacji, globalna deklaracja będzie mogła zostać złożona w jednym państwie. Jednak wtedy podmioty znajdujące się w innych państwach powinny:

przekazać podmiotowi składającemu raport odpowiednie informacje,

udostępnić własnej administracji podatkowej dane dotyczące podmiotu składającego globalną deklarację, w tym informację o jurysdykcji, w której deklaracja zostanie złożona.

Uwaga! Niezależnie od tego, czy obowiązek złożenia deklaracji będzie spoczywał na polskiej, czy na zagranicznej spółce z grupy, polskie spółki powinny przygotować się do raportowania niezbędnych danych na potrzeby Globalnego Podatku Minimalnego.

Przepisy przejściowe funkcjonujące w ramach tzw. ,,Transitional Safe Harbour Rules” (Przejściowych zasad bezpiecznej przystani) pozwalają na stosowanie uproszczeń w początkowym okresie obowiązywania zasad, które wprowadza Globalny Podatek Minimalny. Aby z tego skorzystać, trzeba spełniać przynajmniej jeden z trzech poniższych warunków:

Dochód grupy spółek nie może być większy niż 1 mln euro rocznie w danym kraju, a przychód tej grupy w danym kraju nie może przekroczyć 10 mln euro rocznie. Efektywna stawka opodatkowania powinna być wyższa niż 15 proc. w pierwszym roku, 16 proc. w drugim roku oraz 17 proc. w trzecim roku. Dochód grupy spółek w danym państwie powinien być niższy niż określony procent rutynowych dochodów ustalany na podstawie przepisów szczególnych.

Poniżej efektywnej stawki

Jeśli efektywny poziom opodatkowania dochodu dla danej grupy międzynarodowej, w określonej jurysdykcji, będzie wynosił poniżej 15 proc. (tzw. efektywna stawka 15 proc.), na taką grupę zostanie nałożony odpowiedni podatek wyrównawczy (ang. top-up tax). Wprowadzany projektem system globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego:

globalny podatek wyrównawczy – jako zasadę włączenia dochodu do opodatkowania,

krajowy podatek wyrównawczy,

podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków.

Obowiązek zapłacenia odpowiedniego podatku wyrównawczego, co do zasady, spada na jednostkę dominującą najwyższego szczebla w grupie. Jednostka dominująca grupy, w jurysdykcji, w której ma siedzibę (w danym kraju), powinna zapłacić podatek wyrównawczy od swoich nisko opodatkowanych jednostek zależnych w innych jurysdykcjach (innych krajach).

