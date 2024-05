Zarobki w Polsce

1 maja obchodziliśmy Święto Pracy. Z tej okazji przyjrzeliśmy się wynagrodzeniom w Polsce. Ostatnio Główny Urząd Statystyczny podał, że średnie wynagrodzenie wzrosło w ciągu rok aż o 12 proc. i doszło do poziomu 8408,79 zł brutto. W marcu 2024 r. średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw osiągnęła najwyższa wartość w historii płac na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. A jakie zarobki mieli Polacy w poprzednich latach. Wzięliśmy pod lupę średnie krajowe pensje z ostatnich niemal 20 lat. Za datę startową w naszym zestawieniu przyjęliśmy 1995 rok. Dlaczego? 1 stycznia 1995 miała miejsce denominacja złotego. Wówczas wprowadzono reformę walutową wprowadzającą w Polsce 1 stycznia 199 nową jednostkę pieniężną o nazwie „złoty” i symbolu PLN, która zastąpiła „starego złotego”. Jeden nowy złoty odpowiada 10 000 starych złotych. Od tego momentu prawnym środkiem płatniczym przestały być stare banknoty o nominałach 10 zł, 20 zł i 50 zł oraz monety o nominałach wyrażonych w starych złotych. Do obiegu weszły nowe monety i banknoty o nominałach 10 zł, 20 zł i 50 zł. Od tego dnia przez następne dwa lata równolegle funkcjonowały nowe i stare złote.

Tak rosły pensje w Polsce

Zatem w 1995 roku średnia krajowa płaca wynosiła...702 zł, a minimalna pensja wynosiła wówczas blisko 300 zł. Rok później była to już kwota 873 zł, a w przypadku minimalnej płacy blisko 400 zł. W 1997 roku pula średniej pensji przekroczyła tysiąc złotych, a minimalnej 450 zł. W przeciągu kolejnych pięciu lat średnia krajowa przebiła kwotę 2 tys. zł, a minimalna przekroczyła 750 zł. Do wzrostu o kolejny tysiąc średnia płaca potrzebowała kolejnych blisko 10 lat i w 2009 roku przebiła kwotę 3 tys. zł. Wówczas minimalna płaca doszła do blisko 1,3 tys. zł. Przez kolejne siedem lat średnia krajowa doszła do ponad 4 tys. zł, a najniższa do ok. 1850 zł. Później nastąpiło gwałtowne przyspieszenie podwyżek płac. W 2020 roku średnia krajowa płaca przekroczyła 5 tys. zł, a najniższa doszła do 2,6 tys. zł. A później mamy wystrzelenie jak z procy. Pensje, przynajmniej według GUS i ZUS, rosną jak na drożdżach, dochodząc w marcu 2024 roku do poziomu 8,4 tys. zł. A od 1 lipca 2024 roku najniższa krajowa będzie wynosić już 4,3 tys. zł brutto.

Pieniądze to nie wszystko Leon Komornicki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.