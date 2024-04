Niespodziewany wzrost inflacji w kwietniu! Czy to powrót drożyzny?

Prezes GUS zaprasza do udziału w badaniu!

Jak informuje TVN, listy z zaproszeniem do udziału w badaniu ankietowym Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) otrzymało 23 163 gospodarstw domowych w całej Polsce. Listy te, podpisane przez samego prezesa GUS Dominika Rozkrutka, nie powinny budzić obaw - to jedynie forma zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest monitorowanie zmian w sytuacji materialnej polskiego społeczeństwa na tle innych krajów Unii Europejskiej.

Ankieterzy GUS będą kontaktować się z wybranymi osobami osobiście lub telefonicznie w okresie od 22 kwietnia do 28 czerwca. Podczas rozmowy zostaną zadane pytania dotyczące różnych aspektów życia, takich jak warunki mieszkaniowe, dochody, zdrowie czy aktywność zawodowa. Udział w badaniu jest dobrowolny, a wszystkie uzyskane informacje zostaną objęte tajemnicą statystyczną.

Jak sprawdzić tożsamość ankietera?

Zebrane w badaniu informacje zostaną porównane z danymi z innych krajów Unii Europejskiej i objęte tajemnicą statystyczną. Oznacza to, że Twoje odpowiedzi pozostaną całkowicie poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Większość osób zaproszonych do udziału w badaniu już brała udział w podobnych badaniach ankietowych GUS w przeszłości. Pozwala to na zapewnienie wiarygodności i porównywalności wyników zbieranych na przestrzeni czasu.

GUS zachęca do sprawdzenia tożsamości ankietera, szczególnie w przypadku wątpliwości. Można to zrobić online, wpisując imię, nazwisko i numer legitymacji ankietera w specjalnym serwisie. Ankieterzy powinni być identyfikowalni i posiadać legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań. Jeśli ktoś nie potrafi potwierdzić tożsamości ankietera, zaleca się kontakt z GUS-em.

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu?

Udział w badaniu GUS to doskonała okazja, aby:

Przyczynić się do lepszego zrozumienia sytuacji materialnej Polaków na tle innych krajów UE.

Wpłynąć na kształtowanie polityki społecznej i gospodarczej państwa.

Uzyskać rzetelne informacje o trendach społecznych i gospodarczych w Polsce.

Pamiętaj! Udział w badaniu jest dobrowolny, a wszystkie uzyskane informacje zostaną objęte tajemnicą statystyczną.

