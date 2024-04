i Autor: GUS/pixabay

Rynek pracy

Jakie jest bezrobocie w Polsce? GUS podał nowe dane za marzec 2024 roku

Jak informuje GUS, stopa bezrobocia w marcu spadła do 5,3 proc., co oznacza, że jako bezrobotnych zarejestrowanych jest 822 tys. osób, a to z kolei oznacza spadek o 24,7 tys. względem 2023 roku. "Popyt na pracę pozostaje umiarkowany, natomiast liczba ofert ustabilizowała się na niższym poziomie" - tak najnowsze dane o bezrobociu w Polsce, ocenia Sergiej Druchyn analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego.