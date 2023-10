Najpopularniejsze kierunki studiów. To nie prawo i dziennikarstwo

To wydrenuje kieszenie rodziców! Przepis wchodzi w życie 20 października

Każdorazowe oddanie krwi to ratunek dla 3 osób. Spory odzew na apel o zbiórkę krwi

Na przykład, na Politechnice Warszawskiej, w rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia, największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki związane z IT. To tam zanotowano najwięcej aplikacji na jedno miejsce, a szczególnie popularne okazały się specjalizacje z zakresu cyberbezpieczeństwa, matematyki i analizy danych, inżynierii Internetu rzeczy oraz computer science. Jeśli chodzi o studia niestacjonarne pierwszego stopnia, to największym powodzeniem cieszyły się kierunki prowadzone przez Internet, a wśród nich informatyka stosowana, informuje portal Bankier.pl, powołując się na Politechnikę Warszawską.

Podobnie sytuacja przedstawia się na Politechnice Krakowskiej, gdzie wśród trzech najpopularniejszych kierunków pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce dominują również informatyka oraz informatyka stosowana, a także informatyka w inżynierii komputerowej. Biuro prasowe uczelni podkreśla jednak, że w liczbach bezwzględnych najwięcej chętnych zgłosiło się na kierunki z grupy IT, budownictwo i architekturę, na których przygotowuje się najwięcej miejsc. Podobne tendencje można zaobserwować na innych uczelniach technicznych w Polsce. Biuro prasowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zaznacza, że wśród 10 najpopularniejszych kierunków studiów, na które przypada najwięcej kandydatów na miejsce, dominują kierunki związane z informatyką. Ponadto, wśród kierunków, na które składano najwięcej podań, również przeważają kierunki informatyczne.

Warto również zwrócić uwagę na to, że na AGH, jednym z najpopularniejszych kierunków studiów stacjonarnych jest inżynieria i analiza danych, na który przypada aż 11,32 chętnych na jedno miejsce. Jest to stosunkowo nowy kierunek, który zyskuje na popularności, głównie ze względu na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze analizy danych, wspieranej przez sztuczną inteligencję. Równie dużym zainteresowaniem na tej uczelni cieszy się informatyka i systemy inteligentne. Natomiast kandydaci na studia zaoczne częściej wybierają informatykę techniczną.

Podsumowując, dane pochodzące od największych uczelni w Polsce wykazują, że wiele osób stara się o miejsce na kierunkach związanym z informatyką, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Niemniej jednak, wśród najbardziej obleganych kierunków znajdują się również studia z innych dziedzin, takie jak prawo, filologia angielska, zarządzanie, ekonomia, budownictwo oraz koreanistyka.

Quiz PRL. Polskie radio w PRL. 10/10 zdobędzie tylko wierny słuchacz Pytanie 1 z 10 Rycerze trzej, którzy zwalczali chuć, musieli knuć jak się pozbyć: Azji Tuchajbejowicza Adama Mickiewicza Alfreda Miodowicza Dalej