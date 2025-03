Auchan liderem oszczędności

Z lutowego badania wynika, że pozycję najtańszej sieci w zestawieniu zajął Auchan. Średni koszt koszyka zakupowego wyniósł w niej 276,98 zł, co oznacza spadek o 10,72 zł, czyli 3,73 proc. w porównaniu do stycznia br., kiedy to również Auchan okazał się najtańszy. Druga w rankingu uplasowała się Biedronka, a za jej koszyk zakupowy trzeba było zapłacić o 19,12 zł więcej niż w Auchan. Trzecie miejsce zajęło Makro Cash & Carry z różnicą 20,71 zł w stosunku do Biedronki. Z kolei najwyższą wartość koszyka zakupowego odnotowano w sieci Netto, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 342,49 zł.

Wzrost cen towarów w lutym 2025

Z danych zebranych przez ASM SFA wynika natomiast, że w lutym br. średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła w porównaniu do stycznia o 2,69 zł czyli o 0,86 proc. i wyniosła 314,88 zł.

Wzrost cen odnotowano w siedmiu sieciach, a w pozostałych sześciu ceny badanych produktów były niższe niż w styczniu br. Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego odnotowano w sieci Netto - 9,47 proc., natomiast najbardziej ceny spadły w sklepach E.Leclerc - o 4,84 proc. W dziesięciu badanych sieciach średnie ceny koszyków przekroczyły 300 zł.

Najświeższe wyniki Badania i Raportu Koszyk Zakupowy potwierdzają utrzymujące się istotne różnice cenowe między sieciami handlowymi. Jednocześnie rośnie znaczenie formatów oferujących najniższe ceny, takich jak cash & carry czy dyskonty. Analiza cen pokazuje, że dynamika zmian jest zróżnicowana – podczas gdy ceny niektórych produktów, takich jak masło czy chemia gospodarcza, spadły o blisko 6 proc., inne, np. olej roślinny, wzrosły o ponad 10 proc. w skali miesiąca - zauważył Kamil Kruk z ASM SFA.

Najtańsze kategorie sklepów

Jak wynika z raportu, wśród kategorii sieci sklepów tradycyjnych, najtańsze zakupy można było tym razem zrobić w sklepach typu cash & carry - gdzie średnia cena koszyka wyniosła 302,42 zł. Drugą najtańszą kategorią okazały się hipermarkety - 304,48 zł, trzecie miejsce zajęły dyskonty - 322,85 zł, zaś czwarte - supermarkety z ceną 326,42 zł.

Co podrożało najbardziej?

Badanie ASM SFA wykazało, że w lutym br. najbardziej w ujęciu miesięcznym podrożał olej roślinny - o 10,36 proc. oraz szampon do włosów - o 5,10 proc. Natomiast największe obniżki dotyczyły masła - 5,84 proc. i płynu do płukania tkanin - 5,64 proc. ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce.

