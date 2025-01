i Autor: Shutterstock, Materiały prasowe Grupy Orlen

Energetyka

Największy plan inwestycyjny w historii. Orlen ujawnia strategię

Zwiększenie wydobycia gazu, budowa czterech morskich farm wiatrowych, wielkoskalowych magazynów energii i co najmniej dwóch małych elektrowni jądrowych - takie ma plany inwestycyjne Orlen. - Zainwestujemy w to nawet 380 mld zł. To największy program rozwojowy w historii polskiej energii - ocenia Ireneusz Fąfara prezes spółki.