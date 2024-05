i Autor: Marek Kudelski/Super Express; Shutterstock

Szokujące dane

NBP z ogromną stratą! Glapiński ujawnia wielkie zadłużenie. To fatalne wieści dla Tuska

Strata NBP za 2023 r. wyniosła 20,8 mld zł - podał Narodowy Bank Polski w sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok. NBP poinformował również, że niepokryta strata z lat ubiegłych wynosi prawie 27,5 miliardów złotych! To fatalna wiadomość dla rządu Donalda Tuska! Dlaczego? Co to oznacza dla budżetu państwa?