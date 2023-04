Żabka będzie miała konkurencję? Popularna sieć sklepów wchodzi do Polski

Mamy 28 procent wzrost PKB od 2015 roku

Glapiński stwierdził, że NBP zakładał spowolnienie gospodarcze, z którym mamy teraz do czynienia, sprzyja on jednak spadkowi inflacji. Następuje on po bardzo szybkim wzroście PKB po pandemii- ocenił prof. Glapiński.

-Wzrost gospodarczy jest przyzwoity o 28 proc realnie PKB jest wyższy o 28 proc. Tyle wzrósł od końca 2015 r. tj., wzrost globalnego produktu, którym dysponują Polacy. Niesamowity przyrost o tyle jestesmy bogatsi jako kraj i obywatele. Jeden z najszybszych wzrostów w naszych regionów. zblizajacynas do krajow zachodnieuropejskich. Rozwijamy się szybciej, bo mamy własną walutę, która pozwala na autonomiczną politykę pieniężną. Własna waluta to potężny dopalacz szybkiego wzrostu gospodarczego. to nasz podstawowy atut - ocenił szef NBP.

W ciągu dekady osiągniemy aktualny pozom PKB na głowę mieszkańców Francji i Wielkiej Brytanii.

Prezes NBP odniósł się również do średniej płacy realnej jest na poziomie z połowy 2021 roku. To nie oznacza, że grozi nam głód. Jak prognozuje prezes Glapiński, w II połowie roku powinny wzrosnąć o 30 procent. Ten spadek nie jest tak duży jak inflacja. Wzrost cen należy rozpatrywać razem ze wzrostem wynagrodzeń- wyjaśnia Glapiński.

