Prof Glapiński: Środki z KPO nie mają żadnego znaczenia dla polskiego PKB

Nasza inflacja jest typowa jak w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Zaczniemy obniżać stopy procentowe kiedy będziemy pewni, kiedy inflacja zacznie schodzić do celów inflacyjnych czyli 2,5 proc. Jak zaznaczył prezes Glapiński, Rada Polityki Pieniężnej, nie zakończyła procesu podwyżek stóp procentowych. Nadal jesteśmy w trybie "wait and see".

-Mamy mocną walutę i jesteśmy z dużą gospodarką, a presja infacyjna wynika z zewnętrznych czynników. Nic nadzwyczajnego się nie dzieje-przypomniał Glapiński i przypomniał, że MFW pozytywnie ocenił działania NBP.

"Mamy trwale niskie bezrobocie, drugie po Czechach to sukces polskiej gospodarki. Polacy nie muszą już myśleć o bezrobociu. Nawet gdyby się opóźniało przekanie środków z KPO to nie będzie miało żadnego znaczenia dla polskiej gospodarki. Te środki nam się należą i one będą. Rząd zaczął prefinansowanie inwestycji z tych środków. Oczywiście są one potrzebne, ale czas nie gra roli - mówi szef polskiego banku centralnego.

