NASK szkoli dziennikarzy z cyberbezpieczeństwa

Publikacja zawiera konkretne zasady i przykłady dotyczące m.in. ochrony danych, reagowania na incydenty, cyberhigieny w redakcjach, wykorzystania dużych modeli językowych (LLM) czy rozpoznawania deepfake’ów. Jak podkreśliła Sylwia Adamczyk z NASK, koordynatorka publikacji, „Przewodnik powstał z myślą o wszystkich, którzy kształtują przestrzeń informacyjną – od dziennikarzy po influencerów. Chcemy, by był on praktycznym wsparciem w budowaniu odporności cyfrowej” – mówiła.

Rosnąca świadomość zagrożeń

Jak podkreśliła Anna Kwaśnik, ekspertka NASK ds. budowania świadomości cyberbezpieczeństwa, premiera przewodnika nieprzypadkowo odbyła się w październiku – miesiącu, który od 13 lat jest w Europie poświęcony promocji cyberbezpieczeństwa.

Ekspertka dodała, że w tym roku NASK skupił się m.in. na problemie oszustw inwestycyjnych i nadużyć z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, a także na edukacji seniorów – jednej z grup najbardziej narażonych na manipulacje w sieci.

Kampania Bezpieczny miesiąc zgromadziła w Polsce ponad 500 tysięcy odbiorców i ponad 80 zarejestrowanych inicjatyw, łączących organizacje publiczne, prywatne i edukacyjne.

Sześć obszarów bezpieczeństwa

Eksperci NASK omówili sześć kluczowych obszarów przewodnika – od zasad cyberhigieny i ochrony danych, po odpowiedzialne wykorzystanie dużych modeli językowych, kwestie prawne związane z AI, dezinformację, deepfake’ami oraz ingerencje w polską strefę informacyjną. Podkreślili znaczenie budowania kultury bezpieczeństwa w redakcjach, stosowania silnych haseł i uwierzytelniania dwuskładnikowego, tworzenia kopii zapasowych oraz wyraźnego rozdzielenia sfery zawodowej i prywatnej. Wskazano również na zagrożenia wynikające z tzw. halucynacji modeli językowych oraz na potrzebę krytycznego podejścia do treści generowanych przez AI.

Bezpieczeństwo cyfrowe jako fundament niezależnych mediów

Na zakończenie spotkania Sylwia Adamczyk podkreśliła, że bezpieczeństwo informacyjne powinno być traktowane jako element misji każdego medium.„Przewodnik po cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji dla mediów i twórców cyfrowych” jest dostępny bezpłatnie na stronie nask.pl. Oprócz głównej publikacji przygotowano także zestaw czterech praktycznych przewodników dotyczących cyberhigieny, LLM-ów, deepfake’ów i zasad zgłaszania incydentów.