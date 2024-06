Nauczyciele znowu chcą podwyżek. Odrzucają propozycję rządu

Koniec 800 plus i 13-tek? Bruksela narzuci nam cięcia w wydatkach

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w TOK FM podkreślił, że rząd planuje podnieść płace minimalną w przyszłym roku o 7 proc., przy jedynie 4 proc. podwyżek dla strefy budżetowej. Przyznał, że takiej propozycji nauczyciele "nie akceptują", gdyż pracownik dydaktyczny po studiach, dostaje wynagrodzenie zasadnicze niewiele wyższe od płacy minimalnej.

- To jest około 290 zł [więcej niż minimalna - dop. red.], nie jest to skala wzrostu, która zachęci młodych ludzi. Co widać po wakatach, nadal kilkanaście tysięcy miejsc pracy jest nieobsadzonych - mówił Broniarz w TOK FM.

Nauczyciele chcieliby również powiązania pensji nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Broniarz podkreślił, że choć propozycja takiej ustawy czeka w Sejmie, to do tej pory nie zwołano komisji edukacji. Broniarz w TOK FM domaga się, aby wrócić do dyskusji nad projektem.

ZNP ocenia nową minister edukacji

Broniarz mówił również w TOK FM o nowej minister edukacji, Barbarze Nowackiej. Dodał, że za kadencji Przemysława Czarnka była "silna inwigilacja nauczycieli", a dyrektywy ministerstwa określały co nauczyciel może robić, a co nie co wytwarzało "atmosferę strachu".

Prezes ZNP podkreślił jednak, że choć relacje nauczycieli z ministerstwem się poprawiły, to "wcale nie oznacza, że jest dobrze".

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek