Ile zarabia nauczyciel?

Wynagrodzenia nauczycieli określone są w rozporządzeniu. Nauczyciele z dyplomem magistra zarabiają:

* nauczyciel początkujący - 3690 zł (2846 zł netto),

* nauczyciel mianowany - 3890 zł (2782 zł netto),

* nauczyciel dyplomowany - 4550 zł (3210 zł netto).

Jeśli pedagog nie ma tytułu magistra zarabia jeszcze mniej:

* nauczyciel początkujący - 3600 zł (2784 zł netto),

* nauczyciel mianowany - 3700 zł (2852 zł netto),

* nauczyciel dyplomowany - 3960 zł (3030 zł netto).

Wynagrodzenia w Biedronce i Lidlu

Pensja pracownika Biedronki zależy od lokalizacji sklepu. Sprzedawca kasjer w pierwszym roku pracy może liczyć na wypłatę od 4050 zł do 4700 zł brutto w pierwszym roku pracy, czyli netto około 3100 do 3534 zł. Inni pracownicy zarobią od 4000 do 4550 zł brutto (3057 do 3432 zł netto), jednak niższa pensja wynika z mniejszego zakresu obowiązków.

Na jeszcze wyższe pensje mogą liczyć początkujący kasjerzy w Lidlu, bo od 4200 zł brutto do 5150 zł brutto (3193 do 3841 zł netto). Już w kolejnym roku pracy mogą liczyć na podwyżkę o 200 zł brutto. Po trzecim roku pracy zarabiają około 4600 do 5600 zł brutto (3466 do 4147 zł „na rękę").

Pracownicy Biedronki i Lidla szybciej zarobią więcej

Nauczyciel, aby zarabiać więcej, musi przejść przez kolejne stopnie awansu zawodowego. Stopień nauczyciela mianowanego uzyskuje po dwóch latach pracy, a nauczycielem dyplomowanym zostaje po 5 latach i 9 miesiącach jako nauczyciel mianowany ( 4 lata i 9 miesięcy dla osób ze stopniem naukowym). Jak pisze Interia, nauczyciel musi przepracować niemal 8 lat, by zostać nauczycielem mianowanym i móc zarabiać 4550 zł brutto. Pracownik Lidla może tyle zarobić już w pierwszym roku pracy.

