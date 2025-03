Autor:

Czym jest bon na zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie to specjalne wsparcie finansowe skierowane do osób bezrobotnych. Stanowi on znaczącą pomoc dla tych, którzy zmagają się z trudnościami związanymi z brakiem zatrudnienia. Wysokość wsparcia może sięgnąć nawet 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2025 roku wynosi ok. 8,5 tys. złotych. To oznacza, że w ramach bonu na zasiedlenie możesz otrzymać maksymalnie nawet 17 tys. zł.

Jeśli planujesz podjęcie pracy lub założenie własnej działalności gospodarczej w innej miejscowości, koniecznie zapoznaj się z warunkami, które musisz spełnić, aby otrzymać to dofinansowanie.

Kto może otrzymać bon na zasiedlenie? Kluczowe kryteria

Podstawowym warunkiem, który musisz spełnić, jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Urzędzie Pracy. Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, pierwszym krokiem powinno być udanie się do właściwej placówki i dopełnienie formalności. Warto wcześniej pobrać i wypełnić wniosek, który możesz złożyć podczas rejestracji. Wnioski są dostępne na stronie internetowej Urzędu Pracy lub bezpośrednio w placówce.

Oprócz statusu osoby bezrobotnej, musisz spełnić następujące kryteria:

* Nie możesz mieć ukończonych 30 lat,

* Twoje wynagrodzenie za pracę lub przychód z działalności gospodarczej musi wynosić co najmniej minimalne wynagrodzenie brutto miesięcznie ( 4665 zł),

* Odległość od dotychczasowego miejsca zamieszkania do miejscowości, w której podejmiesz zatrudnienie lub działalność gospodarczą, musi wynosić co najmniej 80 km, lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania musi przekraczać łącznie co najmniej 3 godziny dziennie.

* Musisz pozostawać w zatrudnieniu lub prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Otrzymałeś bon? Pamiętaj o obowiązkach!

Po otrzymaniu bonu o zasiedlenie, pamiętaj o kilku ważnych obowiązkach. W ciągu 30 dni od dnia otrzymania bonu, musisz dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy dokument potwierdzający rozpoczęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania. W ciągu 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu, musisz udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy. Jeśli stracisz pracę, to ciągu 7 dni musisz powiadomić o tym fakcie Urząd Pracy.

Ważne!

Niedopełnienie powyższych warunków skutkuje koniecznością zwrotu całej kwoty uzyskanej w ramach bonu.

