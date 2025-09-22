Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny, startujący 27 września 2025 r., ma wydłużyć sezon turystyczny w regionie i jest przeznaczony dla wszystkich dorosłych Polaków, którzy skorzystają z co najmniej dwóch noclegów w certyfikowanych obiektach.

Dostępne będą bony kwotowe (od 200 do 500 zł, w zależności od kategorii obiektu) lub zniżkowe (10% rabatu na noclegi), a na pierwszą edycję przeznaczono 2 mln złotych.

Bon będzie można wykorzystać od 1 października do 15 grudnia 2025 r., a jego generowanie odbędzie się poprzez specjalną stronę internetową bonwarmiamazury.pl, gdzie od 22 września 2025 r. będzie można założyć konto.

Program, wzorowany na Podlaskim Bonie Turystycznym, ma zachęcić do odkrywania Warmii i Mazur poza szczytem sezonu, a jego kontynuacja planowana jest również na wiosnę 2026 roku

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił start pilotażowego programu, który ma przyciągnąć turystów do regionu po zakończeniu letnich wakacji. To odpowiedź na potrzeby lokalnej branży, która zmaga się ze skróceniem sezonu do zaledwie dwóch letnich miesięcy. Inspiracją dla programu był sukces Podlaskiego Bonu Turystycznego, który realnie przyczynił się do zwiększenia ruchu turystycznego w sąsiednim województwie w okresach o niższym obłożeniu.

– Warmia i Mazury to przestrzeń do odpoczynku przez cały rok – nie tylko w wakacje. Jesienią i zimą nasz region zyskuje inny urok: więcej spokoju, więcej miejsca, a jednocześnie ta sama przyroda, kultura i gościnność. Bon turystyczny to konkretne zaproszenie do odkrycia tego doświadczenia – mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Cel programu: Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny poza sezonem

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, choć uwielbiana przez Polaków latem, jesienią i zimą pozostaje często nieodkryta. Władze regionu chcą to zmienić, pokazując, że Warmia i Mazury oferują wyjątkowe atrakcje przez 365 dni w roku. Jesienne spacery po malowniczych lasach, zwiedzanie gotyckich zamków bez kolejek czy relaks w SPA z widokiem na zamarznięte jezioro to tylko część możliwości. Głównym celem programu Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny jest zachęcenie turystów do odwiedzania regionu również jesienią i zimą, co ma realnie wpłynąć na rozwój turystyki poza sezonem.

Start programu zaplanowano symbolicznie na 27 września 2025 roku, w Światowy Dzień Turystyki. Z dofinansowania będzie można skorzystać w okresie od 1 października do 15 grudnia 2025 roku, rezerwując pobyt w certyfikowanych obiektach noclegowych.

Ile wyniesie bon turystyczny i dla kogo jest przeznaczony?

Na pierwszą, pilotażową edycję programu przeznaczono budżet w wysokości 2 mln złotych. Co ważne, nowe dofinansowanie do wakacji będzie dostępne dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców Polski, niezależnie od miejsca zamieszkania. Oznacza to, że o wsparcie mogą ubiegać się zarówno mieszkańcy Warszawy, Krakowa, jak i samego Olsztyna. Z programu będą mogli skorzystać wszyscy dorośli mieszkańcy Polski, a warunkiem otrzymania dofinansowania będą co najmniej dwa noclegi w certyfikowanym obiekcie na terenie województwa.

Wysokość dopłaty, czyli bonu kwotowego, będzie zależała od standardu wybranego miejsca noclegowego:

500 zł – w hotelach 3-, 4- i 5-gwiazdkowych,

300 zł – w hotelach 1- i 2-gwiazdkowych, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych, apartamentach, willach, dworkach, zamkach i pałacach,

200 zł – na campingach, polach biwakowych, w schroniskach młodzieżowych, hostelach, kwaterach agroturystycznych i pokojach gościnnych.

Alternatywą dla bonu kwotowego ma być bon zniżkowy, uprawniający do 10 proc. rabatu na usługi noclegowe w obiektach partnerskich.

Jak uzyskać bon turystyczny krok po kroku?

Cała procedura ubiegania się o bon będzie odbywać się online za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej bonwarmiamazury.pl. Aby sprawnie uzyskać wsparcie, warto zapamiętać kilka kluczowych dat i kroków. Proces uzyskania bonu będzie w pełni cyfrowy i oparty na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, a wydawanie kodów potrwa do momentu wyczerpania puli środków w wysokości 2 mln złotych.

Oto jak zdobyć bon turystyczny:

Załóż konto: Od 22 września 2025 r. na stronie bonwarmiamazury.pl będzie można założyć indywidualne konto użytkownika, akceptując regulamin i Kartę Sympatyka Warmii i Mazur.

Wygeneruj bon: 27 września 2025 r. (w Światowy Dzień Turystyki) zaloguj się na swoje konto, wybierz kwotę dopłaty oraz miesiąc, w którym planujesz wyjazd.

Odbierz kod: Po pomyślnym wygenerowaniu bonu otrzymasz unikalny, 9-cyfrowy kod SMS-em oraz e-mailem.

Zarezerwuj pobyt: Skontaktuj się z wybranym, certyfikowanym obiektem noclegowym, dokonaj rezerwacji na co najmniej dwie noce i poinformuj o chęci wykorzystania bonu.

Jak zapowiedziała na antenie Radia Olsztyn Justyna Szostek, dyrektor Biura Regionalnej Organizacji Turystycznej, jesienna edycja to dopiero początek. Kontynuacja programu jest planowana również na wiosnę 2026 roku, co jest doskonałą wiadomością dla turystów i lokalnej branży.

