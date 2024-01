To oni uratują rynek pracy? Silversi w cenie

Ustawa o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła ma chronić Polaków przed skutkami wysokich podwyżek cen energii. Wysokość dodatku osłonowego na ten rok zmalała i wynosi teraz od 228,80 zł do 822,25 zł. Poziom limitów natomiast się nie zmienił.

Skutki rosnących cen za energię najmocniej odczuwane są przez te spośród gospodarstw domowych, które borykają się z tzw. ubóstwem energetycznym. Ubóstwo energetyczne to sytuacja, gdy trudno jest zaspokoić w swoim domu lub mieszkaniu podstawowe potrzeby np. nie stać kogoś na długie korzystanie z oświetlenia wieczorem lub wystarczające ogrzanie mieszkania, czy na korzystanie ze sprzętów wymagających energii, jak np. komputer czy pralka. Dla rodzin i osób o niskich dochodach koszty energii stanowią poważną część ich domowych budżetów. Dlatego w 2024 roku blisko 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce dostanie pomoc od państwa na pokrycie części kosztów energii oraz związanych z nimi rosnących cen żywności.

Wsparcie, o którym mowa to znany już od 2022 roku dodatek osłonowy. Podobnie, jak to miało miejsce dotychczas, dodatek ma wspierać najniżej uposażone gospodarstwa domowe. Wsparcie dotyczy pierwszego półrocza 2024 roku, a osoby spełniające ustawowe kryterium dochodowe mogą ubiegać się o to świadczenie. Przysługuje ono:

osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie jest większa niż 2100 zł,

osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę,

osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2100 zł, ale wtedy dodatek osłonowy jest pomniejszany o kwotę, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Limity w 2024 r. wynoszą więc:

dla gospodarstw jednoosobowych 2100 zł (wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu),

dla gospodarstw wieloosobowych 1500 zł (wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę).

Ważne! Jeżeli gospodarstwo domowe ma dochody powyżej limitu, wartość dodatku będzie się stopniowo zmniejszała na zasadzie złotówka za złotówkę, w zależności od kwoty, o jaką został przekroczony limit. Gdy dodatek będzie niższy niż 20 zł, nie będzie wypłacany.

W porównaniu do kwot obowiązujących w 2022 r. tegoroczne stawki dodatku są niższe, ponieważ nowelizacja ustawy przewidziała maksymalny limit wydatków na te dość kosztowne dla budżetu państwa dodatki w 2024 roku na poziomie 2 miliardów 300 milionów zł:

dla gospodarstwa domowego jednoosobowego dodatek osłonowy w 2024 r. to 228,80 zł (w 2022 r. i 2023 r. było to 400 zł),

dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób dodatek osłonowy w 2024 r. to 343,2 zł (w 2022 r. i 2023 r. było to 600 zł),

dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób dodatek osłonowy w 2024 r. to 486,2 zł (w 2022 r. i 2023 r. było to 850 zł),

dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób dodatek osłonowy w 2024 r. to 657,8 zł (w 2022 r. i 2023 r. było to 1150 zł).

Dla kogo podwyższona kwota dodatku?

Wyższy dodatek osłonowy w kwocie do 822,25 zł przysługuje, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Uwaga! Aby otrzymać dodatek osłonowy, gdy źródło ogrzewania gospodarstwa domowego opalane jest paliwem stałym, takie źródło ogrzewania musi zostać zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Podwyższony dodatek osłonowy dotyczy również gospodarstw domowych znajdujących się w blokach, w których mieszkania opalane są przez kotłownię węglem.

W 2024 r. podwyższony dodatek osłonowy wynosi:

dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 286 zł (w 2022 r. i 2023 r. było to 500 zł),

dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób 429 zł (w 2022 r. i 2023 r. było to 750 zł),

dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób 607,75 zł (w 2022 r. i 2023 r. było to 1062,50zł),

dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób 822,25 zł (w 2022 r. i 2023 r. było to 1437,50 zł).

Wnioski o dodatek osłonowy za 2024 r. można składać od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpoznawane.

Wnioski na nowym formularzu można składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku online, trzeba uwierzytelnić go za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Nowy wzór wniosku można pobrać ze strony https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Decyzja administracyjna konieczna jest natomiast w przypadku odmowy przyznania dodatku, konieczności uchylenia lub zmiany prawa do dodatku a także w razie konieczności rozstrzygnięcia w sprawie dodatku osłonowego, który został pobrany, choć się nie należał.

Kiedy wypłata dodatku osłonowego?

Wypłata świadczenia w formie jednorazowej nastąpi do 30 czerwca 2024 r.

