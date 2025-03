Autor:

Obietnice Nawrockiego w "podatkowym kontrakcie"

2 marca w Warszawie odbyła się konferencja programowa kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Podczas wydarzenia dyrektor IPN zaprezentował podatkowy kontrakt z Polakami. Na liście obietnic znalazły się między innymi obniżka VAT do 22 proc. Projekt ustawy obniżający VAT miałby być złożony już w pierwszym dniu urzędowania Karola Nawrockiego jako prezydenta.

Obietnice z podatkowego kontraktu Karola Nawrockiego to także: "konstytucyjna ochrona przed podatkiem katastralnym, ochrona finansów publicznych, czy pakiet 'niższe i prorodzinne podatki', a także konstytucyjna gwarancja dziedziczenia bez podatku." Ten ostatni punkt może budzić zdziwienie sporej części Polaków.

"Zaproponuję wpisanie do Konstytucji RP zasady dziedziczenia majątku z pokolenia na pokolenie bez podatku" - brzmi postulat Karola Nawrockiego zapisany w "podatkowym kontrakcie" kandydata na prezydenta. Warto podkreślić, że o ile prezydent RP ma prawo do złożenia projektu nowelizacji Konstytucji RP, to już nie może jej samodzielnie zmienić. Co więcej, cały plan Karola Nawrockiego opiera się na projektach ustaw, a te muszą zyskać aprobatę Sejmu i Senatu. Prezydent składa projekt ustawy na ręce marszałka Sejmu, a przy obecnym rozkładzie sił w parlamencie Karol Nawrocki nie powinien mieć wielkich nadziei na bezrefleksyjne poparcie swoich propozycji.

Ministerstwo Finansów: takie przepisy już istnieją

Sama propozycja dziedziczenia bez podatku z wpisaniem tego prawa do Konstytucji RP jest zaskakującym postulatem z racji obecnych przepisów. W komentarzu dla Interii Biznes potwierdza to Ministerstwo Finansów. Jak wyjaśnia biuro prasowe resortu, zaproponowany postulat "konstytucyjnej gwarancji dziedziczenia majątku z pokolenia na pokolenie bez podatków" nie prowadziłby do wdrożenia nowego rozwiązania.

"W Polsce dziedziczenie majątku budowanego z pokolenia na pokolenie, co do zasady, odbywa się w kręgu najbliższej rodziny i jest już zapewnione bezpodatkowo. Od blisko dwudziestu lat ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje całkowite zwolnienie od tego podatku nabycia majątku w drodze spadku (bez limitu wartości) między najbliższymi krewnymi i małżonkami" - przekazało MF Interii Biznes.

Resort kierowany przez Andrzeja Domańskiego dodaje, że "taka szczególna ochrona sytuacji majątkowej rodziny jest już zapewniona, także gdy do przekazania majątku dochodzi za życia między najbliższymi".

"Konstytucyjne zagwarantowanie takiego rozwiązania nie wydaje się ani celowe, ani konieczne" - stwierdziło Ministerstwo Finansów w odniesieniu do propozycji Karola Nawrockiego.

Jak działa zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Na rządowej stronie dotyczącej podatków kwestia zwolnienia z podatku od spadku i darowizn dla najbliższej rodziny ma specjalną i dedykowaną podstronę. W kilka chwil można dowiedzieć się tam, iż w przypadku otrzymania spadku, darowizny, lub nabycia na własność rzeczy i innych praw majątkowych od osoby z najbliższej rodziny przysługuje prawo do skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatku.

Przepisy regulują, że do najbliższej rodziny zaliczani są: "małżonkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym, macocha." Ten przywilej to tylko kwestia dopełnienia formalności.

"Aby skorzystać ze zwolnienia, zgłoś na formularzu SD-Z2 otrzymanie spadku, darowizny lub nabycie rzeczy i praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego" - czytamy w wyjaśnieniu Ministerstwa Finansów. Ważne jest, aby zrobić to w ciągu 6 miesięcy od:

uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, albo

zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza, albo

wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

W przypadku pominięcia terminu półrocznego wówczas zwolnienie z podatku przepada i konieczne jest uiszczenie daniny na zasadach określonych dla I grupy podatkowej. "W przypadku darowizny pieniężnej udokumentuj jej otrzymanie dowodem przekazania na Twój rachunek płatniczy, na Twój rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej lub przekazem pocztowym" - czytamy w wyjaśnieniu resortu.

W niektórych przypadkach nie trzeba nawet zgłaszać otrzymania spadku lub darowizny. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że sytuacja ta dotyczy przypadków, gdy "wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 36 120 zł." Drugim przypadkiem jest to, gdy "nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron."

