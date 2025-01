Nawrocki zapowiada referendum o Zielonym Ładzie. " Powinni wypowiedzieć się wszyscy Polacy"

Żabka sprzedaje paczki niespodzianki. To dobra okazja, aby oszczędzić pieniądze

Nawrocki proponuje referendum w sprawie Zielonego Ładu

Kandydat obywatelski, popierany przez PiS Karol Nawrocki zapowiedział w Białogardzie, że gdy zostanie wybranym prezydentem, będzie chciał zarządzić referendum w sprawie Zielonego Ładu. Nawrocki podkreślił, że „Zielony Ład jest zagrożeniem dla nas wszystkich, i to nie tylko dla ludzi wsi i gospodarstw rolnych”.

„Gdy Polacy 18 maja mnie wybiorą (na prezydenta), to skorzystam z art. 125 polskiej Konstytucji, który to artykuł daje Prezydentowi RP (prawo) zarządzić referendum za zgodą większości w Senacie w odniesieniu do istotnych, bardzo ważnych spraw państwa polskiego” – powiedział Nawrocki.

Kandydat zaznaczył, że dla niego, - „bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo energetyczne jest sprawą egzystencjalną, bardzo ważną, zasadniczą dla państwa polskiego i w sprawie Zielonego Ładu powinni wypowiedzieć się wszyscy Polacy w referendum. I to kandydat obywatelski zapewni” – oświadczył Nawrocki.

Zielony Ład jest zagrożeniem dla Polski

W jego ocenie Zielony Ład „dąży do tego, żeby pozbawić polskie rolnictwo możliwości funkcjonowania”. „Jest zagrożeniem dla nas wszystkich i to nie tylko dla ludzi wsi i gospodarstw rolnych, ale za moment "zielone podatki" będą niszczyć także sytuację finansową i gospodarczą w wielu dużych miastach. To jest ta transformacja klimatyczna, która jest zagrożeniem dla przyszłości państwa polskiego” – mówił kandydat PiS na prezydenta.