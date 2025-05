1800 zł dopłaty do mieszkania! Tylko tym grupom będzie należał się dodatek

Zgodnie z "podatkowym kontraktem z Polakami", Karol Nawrocki obiecał wprowadzenie "PIT 0 dla rodzin". W praktyce byłoby to podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla rodziców z dwójką, lub większą ilością dzieci (małoletnich, niepełnosprawnych, lub uczących się do 25. roku życia) aż do 140 tys. zł!

Zgodnie z obietnicą z programu, gdyby Karol Nawrocki wygrał wybory, do 6 sierpnia 2025 roku złożyłby do Sejmu projekt prezydenckiej ustawy wprowadzającą jego obietnice. To właśnie tego dnia kandydat obywatelski wspierany przez PiS objąłby urząd, gdyby wygrał wybory.

Wygląda również na to, że wprowadzenie zerowego PIT-u będzie ważnym postulatem dla PiS, niezależnie od wyniku Karola Nawrockiego. Adam Bielan (PiS) potwierdził w Radio Zet, że będzie to jeden z kluczowych warunków przy poszukiwaniach koalicjanta do Sejmu.

- Myślę, że to [PIT-0 dla rodzin - dop. red.] będzie nasz warunek przy jakichkolwiek rozmowach koalicyjnych. Nie wiem, czy one odbędą się jeszcze w tym parlamencie, ale po wyborach na pewno do nich dojdzie - powiedział Bielan.

Co jeszcze obiecał Karol Nawrocki?

Zgodnie z "kontraktem podatkowym" Karola Nawrockiego, nowy prezydent miałby również złożyć projekt ustawy, który obniży podatek VAT z 23 proc. do 22 proc., a także zlikwiduje podatek od zysków kapitałowych do 140 tys. zł rocznie, tzw. podatek Belki.

Ponadto Karol Nawrocki chciałby także, aby coroczna waloryzacja emerytur wynosiła minimum 150 zł.

Nawrocki zadeklarował w programie wyborczym, że wpisze do Konstytucji zakaz wprowadzenia podatku katastralnego od domów i mieszkań polskich rodzin, a także, że nie podpisze żadnej ustawy, która podwyższa podatki dla Polaków.

