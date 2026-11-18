Karol Nawrocki podpisał ustawę. Akcyza na alkohol wzrośnie w 2027 roku

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w środę, 19 listopada, że podpisał ustawę przewidującą większe podwyżki akcyzy na napoje alkoholowe w 2027 roku. Dodatkowe pieniądze uzyskane z wyższego podatku zostaną przekazane Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

W komunikacie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta na platformie X Nawrocki przypomniał, że w grudniu 2025 roku odmówił podpisania wcześniejszej wersji przepisów.

- Na moje biurko trafiła po raz kolejny ustawa dotycząca akcyzy na alkohol. W grudniu 2025 roku zawetowałem pierwszą wersję tych przepisów. Jednym z moich zasadniczych zastrzeżeń był brak wystarczającej gwarancji, że środki z niej trafią wyłącznie na ochronę zdrowia, a nie będą kolejnym narzędziem do zasypywania dziury budżetowej ministra Domańskiego - powiedział prezydent.

Jak wyjaśnił Nawrocki w opublikowanym nagraniu, nowe przepisy gwarantują, że dodatkowe wpływy zostaną przeznaczone na ochronę zdrowia. To właśnie ta zmiana przekonała go do podpisania ustawy.

- Alkohol nie jest zwykłym towarem. Alkohol szkodzi i dochody z jego sprzedaży muszą być wykorzystane w celu naprawy tych szkód - ocenił prezydent Nawrocki.

Na moje biurko trafiła po raz kolejny ustawa dotycząca akcyzy na alkohol. W grudniu 2025 roku zawetowałem pierwszą wersję tych przepisów. Jednym z moich zasadniczych zastrzeżeń był brak wystarczającej gwarancji, że środki z niej trafią wyłącznie na ochronę zdrowia, a nie będą kolejnym narzędziem do zasypywania dziury budżetowej ministra Domańskiego - Prezydent RP Karol Nawrocki.— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 18, 2026

Wyższa akcyza na alkohol od 2027 roku. O ile wzrosną stawki?

Nowe przepisy przewidują podniesienie akcyzy na różne rodzaje alkoholu. Stawka podatku od alkoholu etylowego zwiększy się z 8811 zł do 10 109 zł za hektolitr czystego alkoholu. W przypadku piwa wzrośnie z 12,04 zł do 13,82 zł za hektolitr na każdy stopień Plato. Akcyza na wino i pozostałe napoje fermentowane zostanie podniesiona z 245 zł do 280,83 zł za hektolitr, a na wyroby pośrednie z 490 zł do 562,93 zł za hektolitr. Z kolei stawka dotycząca cydru i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. zwiększy się z 97 zł do 116,40 zł za hektolitr.

Pieniądze z podwyżki akcyzy trafią do NFZ. Kiedy przepisy wejdą w życie?

W ustawie znalazł się również zapis gwarantujący przekazanie dodatkowych wpływów z podwyższonej akcyzy do Narodowego Funduszu Zdrowia. Dokładna wysokość tych środków będzie znana dopiero w 2028 roku, dzięki czemu możliwe będzie uwzględnienie ich podczas przygotowywania budżetu na 2029 rok. W 2027 i 2028 roku dotacja dla NFZ zostanie natomiast zwiększona, a następnie odpowiednio rozliczona.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zacznie obowiązywać 1 stycznia 2027 roku.