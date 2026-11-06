- Kluczowe zmiany w Narodowym Banku Polskim.
- Kim są nowi członkowie zarządu NBP
Nowy zarząd w NBP
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o powołaniu w skład zarządu NBP nowych członków.
- Martę Kightley na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i stanowisko wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego – pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
- Ludwika Koteckiego na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
- Przemysława Litwiniuka na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i stanowisko wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego.
- Marcina Zarzeckiego, z dniem 2 stycznia 2027 r., na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
Złoty Laur 2026 - Osobowość roku - Andrzej Poczobut