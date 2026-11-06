Prezydent Nawrocki zdecydował. Powołał nowych członków zarządu NBP

Paweł Nienałtowski
Paweł Nienałtowski
PAP
PAP
2026-11-06 10:15

Rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki powołał do zarządu Narodowego Banku Polskiego Martę Kightley, Przemysława Litwiniuka, Ludwika Koteckiego i Marcina Zarzeckiego.

Nowi członkowie zarządu NBP
Autor: Jakub Kaminski/East News,Filip Naumienko/REPORTER,Tomasz Jastrzebowski/REPORTER, Tomasz Jastrzebowski/REPORTER, Wojciech Olkusnik/East News/ Reporter Nowi członkowie zarządu NBP
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Nowy zarząd w NBP

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o powołaniu w skład zarządu NBP nowych członków.

  • Martę Kightley na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i stanowisko wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego – pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
  • Ludwika Koteckiego na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
  • Przemysława Litwiniuka na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i stanowisko wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego.
  • Marcina Zarzeckiego, z dniem 2 stycznia 2027 r., na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
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