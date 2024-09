NBP składa zawiadomienie do prokuratury na Hołownię

Według autorów zawiadomienia, Hołownia popełnił przestępstwo z art. 231 § 1 KK. Treść oświadczenia NBP

Zawiadomienie dotyczy bezprawnych i bezpodstawnych czynności podejmowanych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołownię oraz Przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Zdzisława Gawlika w odniesieniu do wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Pana prof. Adama Glapińskiego Prezesa Narodowego Banku Polskiego – pomimo braku podstaw prawnych i faktycznych do określonych działań, w tym ze względu na niezastosowanie się do powszechnie obowiązujących i ostatecznych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, czym każda z powołanych osób przekroczyła swoje uprawnienia, tj. o czyny z art. 231 § 1 KK.

Oświadczenie prezesa NBP – działania banku centralnego uratowały gospodarkę przed kryzysem

Prezes Narodowego Banku Polskiego wydał oświadczenie, które odrzuca wszelkie zarzuty. Uznał, że oskarżenia kierowane pod jego adresem nie mają podstaw merytorycznych, są motywowane politycznie.

Adam Glapiński zwrócił uwagę, że jego działania uchroniły gospodarkę w dobie kryzysu spowodowanego pandemią oraz nasilonego agresją Rosji na Ukrainę.

- Prawidłowo funkcjonujący bank centralny powinien być niezależny od rządu i parlamentu, całkowicie niezależny od rządu i parlamentu – podkreślił prezes NBP w oświadczeniu.

Adam Glapiński zaznaczył również, że konstytucyjna zasada niezależności NBP i jego organów wyklucza możliwość nadawania ciałom o charakterze politycznym uprawnień, które mogłyby stanowić instrument nacisku na bank centralny.

