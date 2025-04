Wyjątkowa emisja NBP: złoto, srebro i historia

Narodowy Bank Polski uczcił tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego, emitując serię wyjątkowych monet kolekcjonerskich. W skład kolekcji wchodzą złota moneta w kształcie klipy o nominale 500 zł, srebrna moneta w kształcie prostopadłościanu o nominale 100 zł oraz srebrna moneta o nominale 10 zł. Każda z nich, wykonana z najwyższej jakości kruszców, stanowi nie tylko cenny numizmat, ale również nośnik historycznej pamięci. Emisja ta jest wyrazem uznania dla dziedzictwa Bolesława Chrobrego i jego wkładu w budowanie silnej i niezależnej Polski. Należy pamiętać, iż wszystkie monety okolicznościowe emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Ich siłę nabywczą określa nominał umieszczony na awersie. Niezależnie jednak od wysokości nominału, monety te mają swoją wartość kolekcjonerską, którą określa wolny rynek numizmatyczny.

Szczegóły unikatowych monet: nominały, próby, nakłady i ceny

Złota moneta o nominale 500 zł, wykonana ze złota próby 999,9, waży 62,20 g i ma wymiary 40,00×40,00 mm. Jej nakład jest limitowany do 1025 sztuk. Została wykonana stemplem lustrzanym i ozdobiona wklejką bursztynową, co dodaje jej wyjątkowego charakteru. Cena tej monety wynosi 29 500 zł.

Srebrna moneta o nominale 100 zł, wykonana ze srebra próby 999, ma wymiary 29,00×29,00×35,50 mm i masę 311,00 g. Podobnie jak złota, jej nakład emisyjny wynosi do 1025 sztuk. Co ciekawe, jest to pierwsza moneta w kształcie prostopadłościanu wyemitowana przez Narodowy Bank Polski. Została wykonana stemplem lustrzanym i zwykłym, z zastosowaniem techniki matowania laserowego i wybłyszczenia reliefu. Jej cena to 6800 zł.

Najmniejsza w kolekcji, srebrna moneta o nominale 10 zł, wykonana ze srebra próby 999, ma średnicę 32,00 mm i masę 14,14 g. Jej nakład jest większy i wynosi do 10 000 sztuk. Moneta została wykonana stemplem lustrzanym z selektywnym złoceniem. Cena tej monety to 280 zł. Wszystkie monety kolekcjonerskie NBP są dostępne we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Symbolika i wizerunki: Bolesław Chrobry na monetach kolekcjonerskich

Wizerunki Bolesława Chrobrego, użyte w obecnej emisji, pochodzą z XVIII i XIX wieku. Na rewersie złotej monety o nominale 500 zł przedstawiono wizerunek Bolesława Chrobrego według XVIII-wiecznego medalu autorstwa Jana Filipa Holzhaeussera, a poniżej – wizerunek awersu denara Princes Polonie, na który nałożono element bursztynowy. Awers monety zdobi stylizowany grot włóczni św. Maurycego oraz rewers denara Princes Polonie.

Srebrna moneta o nominale 100 zł prezentuje na rewersie nominał i napis „TYSIĄCLECIE KORONACJI BOLESŁAWA CHROBREGO”. Na trzech bokach monety umieszczono stylizowane sceny z wybranych kwater Drzwi Gnieźnieńskich: wykupienie z rąk Prusów zwłok św. Wojciecha, przeniesienie ciała św. Wojciecha oraz złożenie do grobu w Gnieźnie szczątków świętego. Na głównym boku monety znajduje się wizerunek Bolesława Chrobrego według XVIII-wiecznego medalu Jana Filipa Holzhaeussera.

Na rewersie srebrnej monety o nominale 10 zł umieszczono wizerunek Bolesława Chrobrego według „Pocztu królów i książąt polskich” Jana Matejki. Na awersie znajduje się fragment sceny z kwatery XVI Drzwi Gnieźnieńskich, przedstawiającej wykupienie zwłok św. Wojciecha.

Źródło: materiały prasowe NBP