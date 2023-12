Nie będzie rent wdowich? Zabraknie na nie pieniędzy

Podatek Belki do likwidacji! Minister finansów potwierdza

Co zakłada postulat renty wdowiej?

Lewica wspólnie z OPZZ zaproponowały rentę wdowią – prawo do zachowania całości swojej emerytury wraz z połową emerytury zmarłego współmałżonka. Miałoby to kosztować kilkanaście miliardów rocznie. Wygląda na to, że zabrakło na ten postulat funduszy, deficyt budżetowy również bez tego wydatku jest znaczny.

Które wyborcze obietnice zostały spełnione i obciążyły przyszłoroczny budżet?

Plan budżetu na 2024 r. zakłada 30% podwyżki dla nauczycieli oraz 20% podwyżki dla budżetówki. Nie można również pominąć utrzymania obietnicy poprzedniego rządu – 800 plus zamiast 500 plus. Niestety, wszystkie świadczenia kosztują.

Sławomir Mentzen uznał, że projekt budżetu na rok 2024 jest dowodem na fatalne położenie finansów państwa, gdyż założono rekordowy poziom długu, rekordowy poziom deficytu, rekordowe potrzeby pożyczkowe i rekordowy poziom wydatków oraz najwyższą w całej Unii Europejskiej inflację.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.