Kancelaria Mentzen szuka pracowników

Kancelaria oferuje optymalizację i doradztwo podatkowe firmom, także przeznaczone specjalnie dla IT, nieruchomości, czy osób pracujących na umowach B2B. Do wykonywania tych zadań potrzebuje - rzecz jasna - pracowników.

Praca w Kancelarii Mentzen. Kogo szuka i jakie zarobki oferuje Sławomir Mentzen?

Na portalu pracuj.pl w kwietniu tego roku pojawiło się kilka ogłoszeń, z transparentnymi zarobkami. Oferowane posady i zarobki to:

Praktykant/tka w dziale doradztwa podatkowego - 1500-2500 zł brutto (umowa o staż, praktyki)

(umowa o staż, praktyki) Asystent/tka ds. wsparcia IT - 1800-2700 zł brutto (umowa zlecenie, cześć etatu)

(umowa zlecenie, cześć etatu) Asystent/tka ds. obsługi klienta - 1800-3600 zł zal. od umowy (umowa o pracę/umowa zlecenie, pełny etat, część etatu)

(umowa o pracę/umowa zlecenie, pełny etat, część etatu) Młodszy specjalista/stka działu prawnego - 2000-4000 zł brutto (umowa zlecenie, pełny etat, część etatu)

(umowa zlecenie, pełny etat, część etatu) Specjalista/tka ds. księgowości - 5700-7500 zł zal. od umowy (umowa o pracę, umowa zlecenie, pełny etat)

Kwota brutto, to kwota bez obciążeń podatkowych, czyli np. od 1500 zł brutto zostaną potrącone podatki (np. składka zdrowotna), więc wypłata "na rękę" będzie niższa. Jak jednak dowiedzieliśmy się bezpośrednio od kancelarii Mentzen, ta oferta dotyczy studentów, którzy z racji na obecne przepisy (PIT-0 dla młodych) są zwolnieni z podatku dochodowego, więc wypłata "na rękę" pozostanie zbliżona do kwoty brutto. Warto przy tym przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami - praktyki studenckie nie muszą być płatne. Jeśli pracodawca decyduje się płacić za praktyki, to od jego decyzji zależy w jakiej kwocie zaoferuje wynagrodzenie.

Obecnie płaca minimalna w Polsce wynosi 3600 zł brutto, to jednak dotyczy pracy na pełen etat. Jak przekazała nam kancelaria Mentzen widełki płacowe są zależne od tego, na jaką część etatu będzie pracował pracownik (co jest kwestią do indywidualnego uzgodnienia), a stawki są zgodne z obowiązującym prawem.

Ponadto nie wszystkie kwoty zostały podane w formie "brutto", niektóre są "zależnie od umowy", a w ogłoszeniu czytamy, że jest możliwość umowy o pracę, lub umowy zlecenie. Ustaliliśmy również, że część ofert jest skierowana do osób bez większego doświadczenia. W przypadku gdyby zgłosił się doświadczony pracownik, istnieje możliwość rozmowy o stawkach wyższych niż podane w ogłoszeniu.

- Szukamy osób, które chcą pracować ponad normę i nie lubią monotonii. Jeżeli najważniejszy jest dla Ciebie work-life balance, to raczej się nie dogadamy. Chcemy być jak najlepsi, chcemy, żeby nasi pracownicy zarabiali jak najwięcej oraz chcemy żeby czuli się u nas dobrze. Ale żeby to było możliwe, trzeba dużo pracować. Nie ma nic za darmo :) - czytamy w notce dołączonej do każdego ogłoszenia.

