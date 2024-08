10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Zasiłek stały – komu przysługuje po podwyżce kryterium dochodowego?

Podwyżka kryterium dochodowego oznacza, że więcej rodzin i osób samotnych spełni warunki do otrzymania zasiłku stałego. Chcesz dowiedzieć się, czy należysz do tej grupy? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jakie są nowe zasady przyznawania świadczeń.

Zasiłek stały (socjalny) z pomocy społecznej przysługuje:

Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy.Dochód takiej osoby musi być niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W przypadku, jeśli jest się uprawnionym zarówno do zasiłku stałego, renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraciło się prawo do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje. Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego. Organ odpowiedzialny za przyznawanie zasiłku stałego zwanego socjalnym, czyli ośrodek pomocy społecznej, przeprowadzi specjalny wywiad weryfikujący wniosek o ten zasiłek, a następnie ustali jego kwotę.

Wysokość zasiłku stałego w 2024

W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek stały (przed 2024 rokiem) był różnicą między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (776 zł netto miesięcznie) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku od dnia 1 stycznia 2022 r. nie mogła być wyższa niż 719 zł miesięcznie ani niższa od 30 zł miesięcznie. W przypadku osoby w rodzinie zasiłek stały (przed 2024 rokiem) był różnicą między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (660 zł netto miesięcznie) a dochodem na osobę w rodzinie.

Od początku 2024 r. przy ustalaniu wysokości zasiłku stałego jest brane pod uwagę 130 proc. kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą oraz na osobę w rodzinie, a zasiłek stały może wynosić od 100 do 1000 złotych miesięcznie.

Zasiłek stały w 2024 roku ustala się w wysokości:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej, obliczając różnicę między kwotą wynoszącą 130 proc. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (1008,80 zł) a jej dochodem,

w przypadku osoby w rodzinie, obliczając różnicę między kwotą stanowiącą 130 proc. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (858 zł) a dochodem na osobę w rodzinie.

Uwaga! Od 2024 roku kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie, podczas gdy do końca 2023 roku kwota zasiłku stałego nie mogła być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Wysokość zasiłku stałego w 2025

Ma wynosić maksymalnie 1229 zł. Aby móc go otrzymywać, trzeba spełniać kryterium dochodowe, które również ulegnie zmianie i będzie wynosiło:

1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej (obecny poziom to 776 zł),

823 zł dla osoby w rodzinie (obecnie jest to 600 zł).

Kryteria dochodowe wykorzystywane przy przyznawaniu pomocy społecznej są co 3 lata rewidowane. Poprzednia weryfikacja tych kryteriów miała miejsce w 2021 r. W dniu 15 lipca 2024 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nowych (wyższych) kwot kryteriów dochodowych i zasiłków z pomocy społecznej na 2025 rok. Od nowego roku będą obowiązywały nowe, wyższe kwoty kryteriów dochodowych, a i same zasiłki socjalne będą wyższe.

Od 1 stycznia 2025 r. kryteria dochodowe w pomocy społecznej zmienią się następująco:

dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wyniesie 1010 zł (jest to wzrost o 234 zł, czyli o 30 proc.),

dla osoby w rodzinie kryterium wyniesie 823 zł (jest to wzrost o 223 zł, czyli o 37 proc.)

Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych przyznawanych na mocy ustawy o pomocy społecznej. W wyniku tych wzrostów maksymalny zasiłek stały zostanie podniesiony o 229 zł (z 1000 zł wzrośnie do 1229 zł).

Zgodnie z przepisami o pomocy społecznej, osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do takiego domu uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do "depeesu" lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku stałego w składzie rodziny nie uwzględnia się dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej, lub rodzinnego domu dziecka, a do dochodu rodziny nie wlicza się ich dochodów oraz świadczeń na pokrycie kosztów ich utrzymania i dodatków przyznanych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jak uzyskać zasiłek stały?

Aby dostać zasiłek stały:

1. Trzeba złożyć wniosek do urzędu gminy (lub ośrodka pomocy społecznej w gminie), w której mieszka osoba ubiegająca się o ten zasiłek. W szczególnych sytuacjach pomoc społeczna (w tym zasiłek stały) może być też udzielana z urzędu.

2. Gdy wniosek o przyznanie zasiłku stałego złoży osoba niemająca orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenia o znacznym, lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dołączy do niego stosowną dokumentację oraz wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie wszczęte postępowanie o ustalenie uprawnienia do zasiłku stałego.

3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej w gminie przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy i sprawdzi, czy faktycznie osoba wnioskująca o zasiłek stały ma do niego prawo.

4. Gdy wywiad środowiskowy potwierdzi spełnianie warunków niezbędnych do przyznania zasiłku stałego, może być on przyznany.

5 .Świadczenia z pomocy społecznej (w tym zasiłek stały) przyznaje się, wydając decyzję administracyjną na czas nieokreślony.

Uwaga! Decyzję tę można zmienić lub uchylić na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku gdy zmienią się przepisy, ulegną zmianie dochody strony lub jej sytuacja osobista.

