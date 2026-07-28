GIS ostrzega: groźna bakteria w popularnej wędlinie!

Alarm w całej Polsce! Główny Inspektorat Sanitarny ogłosił pilne ostrzeżenie dotyczące produktu, który wielu Polaków ma w swoich lodówkach. Chodzi o metkę brunszwicką, w której kontrola weterynaryjna wykryła obecność niezwykle niebezpiecznej bakterii Listeria monocytogenes. Komunikat został wydany 24 lipca 2026 roku i ma charakter natychmiastowy.

W badaniach przeprowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną aż dwie z pięciu próbek tej wędliny dały pozytywny wynik na obecność listerii. To ogromne zagrożenie, ponieważ spożycie żywności skażonej tą bakterią może prowadzić do rozwoju listeriozy – poważnej choroby, która w skrajnych przypadkach może być nawet śmiertelna, szczególnie dla osób o obniżonej odporności, kobiet w ciąży, noworodków i seniorów. Objawy mogą być początkowo mylone ze zwykłą grypą, ale szybko mogą przybrać na sile.

Wycofanie produktu z rynku. Co robi producent?

Producent feralnej partii, firma Madej Wróbel Sp. z o.o., Oddział Uniszki-Cegielnia 16A, 06-500 Mława, o numerze weterynaryjnym WNI 14130301, natychmiastowo podjął działania. Firma rozpoczęła proces wycofywania zanieczyszczonego asortymentu z rynku, powiadamiając wszystkich swoich kontrahentów. To kluczowy krok w minimalizowaniu ryzyka dotarcia skażonej metki do konsumentów.

Całe postępowanie jest pod ścisłym nadzorem państwowych służb. Powiatowy Lekarz Weterynarii prowadzi szczegółowe postępowanie wyjaśniające bezpośrednio u producenta, aby ustalić przyczynę zanieczyszczenia i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Jednocześnie organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej czuwają nad prawidłowością procesu wycofywania produktu z półek sklepowych, aby upewnić się, że żadna z niebezpiecznych partii nie trafi do sprzedaży.

Sprawdź swój paragon! Jak rozpoznać niebezpieczną metkę?

Jeśli kupiłeś metkę brunszwicką, koniecznie sprawdź etykietę. Nie wolno spożywać produktu, którego dane zgadzają się z tymi podanymi w komunikacie. To absolutnie kluczowe dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa bliskich. Nie ryzykuj, nawet niewielka ilość skażonej żywności może wywołać chorobę. Jeśli posiadasz ten produkt, niezwłocznie się go pozbądź lub zwróć do sklepu.

W przypadku, gdy mimo ostrzeżenia spożyłeś wspomnianą wędlinę i zaobserwujesz u siebie niepokojące objawy, takie jak gorączka, dreszcze, bóle mięśni, nudności, wymioty czy biegunkę, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. Pamiętaj, że listerioza może mieć różne nasilenie, a szybka reakcja jest niezwykle ważna. Więcej szczegółowych informacji na temat objawów i przebiegu zakażenia Listeria monocytogenes znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod hasłem "LISTERIOZA".

Co musisz wiedzieć?

Nazwa produktu: Metka brunszwicka kiełbasa surowa metka

Metka brunszwicka kiełbasa surowa metka Numer partii: 1R808070707

1R808070707 Termin przydatności do spożycia: 27.07.2026 r.

27.07.2026 r. Producent: Madej Wróbel Sp. z o.o., Oddział Uniszki-Cegielnia 16A, 06-500 Mława, WNI 14130301

Tysiące gotowych dań skażonych listerią!

10