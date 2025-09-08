Nie palisz? W dużym mieście twoje płuca "palą" pół paczki dziennie!

POHP jako jedna z chorób cywilizacyjnych

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POHP) to jedna z głównych chorób cywilizacyjnych, której przyczyną w przeważającej mierze – bo w około 95% – jest palenie tytoniu. Jednak zagrożenie nie dotyczy wyłącznie aktywnych palaczy. Jak podkreśla Hubert Godziątkowski, mieszkańcy dużych aglomeracji i terenów uprzemysłowionych są znacznie bardziej narażeni na czynniki środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie powietrza czy substancje drażniące w miejscu pracy.

Problem dotyka nawet tych, którzy nigdy nie sięgnęli po papierosa.

Od ekspertów medycznych dowiedzieliśmy się, że w dużym mieście takim jak Warszawa, osoba, która niepaląca przebywa w centrum. Poziom zapylenia i zanieczyszczenia środowiska jest tak wysoki, że ta osoba generalnie doświadcza przyjęcia substancji szkodliwych w takiej ilości, że odnosimy to do ilości 12 papierosów spalonych na dobę. Cały czas mówimy o osobie, która przebywa w zanieczyszczonym środowisku w dużym mieście, niepaląca, wyeksponowana jest na na na środowisko takie jakby paliła ponad pół paczki papierosów dziennie.

- mówi Godziątkowski.

Tym samym bierni palacze i osoby żyjące w zanieczyszczonym środowisku są równie mocno zagrożone.

Spirometria powinna być badaniem w ramach świadczeń medycyny pracy?

W walce z POHP kluczowe są edukacja i szeroko pojęta profilaktyka. Godziątkowski wskazuje, że niezbędne jest docieranie z komunikacją zarówno do całego społeczeństwa, jak i do grup szczególnie narażonych, aby motywować do zmiany nawyków i stylu życia. Potrzebne są również systemowe programy wspierające rzucanie palenia czy unikanie czynników środowiskowych.

Wczesna diagnostyka jest fundamentem skutecznej terapii. Głównym badaniem przesiewowym i diagnostycznym w przypadku POHP jest spirometria. Godziątkowski zaznacza, że to badanie proste i nieskomplikowane, które teoretycznie mogłoby być rutynowo przeprowadzane w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ), ponieważ jest wycenione przez NFZ, a lekarze otrzymują za nie dodatkowe wynagrodzenie. Tak się jednak nie dzieje, w związku z tym, Stowarzyszenie Pacjentów postuluje, aby spirometria została włączona również do świadczeń medycyny pracy, co mogłoby znacząco poprawić wykrywalność choroby na wczesnym etapie.