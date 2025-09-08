Krajowa konsultant alergologii o leczeniu astmy ciężkiej w Polsce. "Istotny postęp"

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2025-09-08 12:07

Profesor Karina Jahnz-Różyk, konsultant krajowa alergologii, podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, w studiu Superbiznesu mówiła zarówno o wyzwaniach, jak i znaczące osiągnięciach polskiej alergologii

prof. Karina Jahnz-Różyk - Konsultant Krajowa w dziedzinie Alergologii - Karpacz 2025

Rośnie liczba odczulanych pacjentów

Jak mówi prof. Karina Jahnz-Różyk, alergologia stawia czoła wyzwaniom od badań podstawowych, opartych na medycynie opartej na faktach (evidence-based medicine) i badaniach klinicznych, po systemy refundacji, które zapewniają pacjentom dostęp do leczenia. Kluczowym narzędziem alergologa jest alergenowa swoista immunoterapia, czyli leczenie odczulające, mające podstawowe znaczenie w terapii chorób u osób uczulonych na alergeny wziewne. Po spadku liczby odczulanych pacjentów podczas pandemii COVID-19, obecnie obserwuje się ich wzrost, co jest związane z dobrą dostępnością do terapii podskórnych oraz rosnącą rolą terapii podjęzykowych, szczególnie w przypadku uczulenia na roztocza kurzu domowego oraz pyłki traw i drzew.

Jak wskazuje prof. Jahnz-Różyk, wprowadzenie immunoterapii u dzieci jest kluczowe dla zahamowania tzw. marszu alergicznego, który może prowadzić od atopowego zapalenia skóry do astmy oskrzelowej. 

- A ten marsz alergiczny charakteryzuje się tym, że dziecko choruje na atopowe zapalenie skóry po urodzeniu. Jest uczulone np. na białko mleka krowieg i nieleczone przechodzi kolejną drogę tego marszu, która w konsekwencji prowadzi do astmy oskrzelowej. My się tej astmy bardzo boimy i uważamy, że alergenowe immunoterapie mają szansę na zahamowanie marszu i zapobieganie w przyszłości astmie - mówiła krajowa konsultant alergologii.

Jak podkreśla profesor, astma jest chorobą potencjalnie śmiertelną, a rozwój szczepionek alergenowych, w tym podjęzykowych, jest bardzo istotny.

Postęp w leczeniu ciężkiej astmy i chorób alergicznych

Znaczący postęp dokonał się w leczeniu astmy ciężkiej, co profesor Jahnz-Różyk określa jako „istotny postęp w terapii tej choroby”. Nowe leki biologiczne, wprowadzane już od 2012 roku, pozwoliły pacjentom na życie w dobrej jakości. Dzięki nim pacjenci wrócili do pracy, kobiety z ciężką astmą mogły decydować się na macierzyństwo, a liczba hospitalizacji i zaostrzeń znacząco spadła.

Jak wskazuje profesor, astma jest chorobą zapalną o różnych endotypach i fenotypach, a dzięki rozwojowi nauki dostępne są nowoczesne przeciwciała monoklonalne, skierowane na różne postacie astmy. Dostępny jest także piąty lek biologiczny, działający na większość postaci tej choroby. Poza astmą, sukcesy odnotowano w programach lekowych na obrzęk naczynioruchowy, gdzie leczenie prewencyjne pozwoliło pacjentom na powrót do normalnego życia, oraz w leczeniu atopowego zapalenia skóry innowacyjnymi terapiami.

Profesor Jahnz-Różyk pozytywnie ocenia dostępność leków w Polsce, zwłaszcza w ramach programów lekowych. Polska dysponuje ponad 1500 alergologami, co jest liczbą wystarczającą według standardów Europejskiej Akademii Alergologii, Astmy i Immunologii Klinicznej. Ważnym osiągnięciem jest także stworzenie „żywego” podręcznika alergologii, stale aktualizowanego online, który służy specjalistom i lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do zapoznawania się z najnowszymi badaniami i terapiami.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Prof. Krzysztof Giannopoulos o leczeniu chłoniaka grudkowego. Hematolodzy czeka…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KARPACZ