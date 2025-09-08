Krajowa konsultant alergologii o leczeniu astmy ciężkiej w Polsce. "Istotny postęp"

Rośnie liczba odczulanych pacjentów

Jak mówi prof. Karina Jahnz-Różyk, alergologia stawia czoła wyzwaniom od badań podstawowych, opartych na medycynie opartej na faktach (evidence-based medicine) i badaniach klinicznych, po systemy refundacji, które zapewniają pacjentom dostęp do leczenia. Kluczowym narzędziem alergologa jest alergenowa swoista immunoterapia, czyli leczenie odczulające, mające podstawowe znaczenie w terapii chorób u osób uczulonych na alergeny wziewne. Po spadku liczby odczulanych pacjentów podczas pandemii COVID-19, obecnie obserwuje się ich wzrost, co jest związane z dobrą dostępnością do terapii podskórnych oraz rosnącą rolą terapii podjęzykowych, szczególnie w przypadku uczulenia na roztocza kurzu domowego oraz pyłki traw i drzew.

Jak wskazuje prof. Jahnz-Różyk, wprowadzenie immunoterapii u dzieci jest kluczowe dla zahamowania tzw. marszu alergicznego, który może prowadzić od atopowego zapalenia skóry do astmy oskrzelowej.

- A ten marsz alergiczny charakteryzuje się tym, że dziecko choruje na atopowe zapalenie skóry po urodzeniu. Jest uczulone np. na białko mleka krowieg i nieleczone przechodzi kolejną drogę tego marszu, która w konsekwencji prowadzi do astmy oskrzelowej. My się tej astmy bardzo boimy i uważamy, że alergenowe immunoterapie mają szansę na zahamowanie marszu i zapobieganie w przyszłości astmie - mówiła krajowa konsultant alergologii.

Jak podkreśla profesor, astma jest chorobą potencjalnie śmiertelną, a rozwój szczepionek alergenowych, w tym podjęzykowych, jest bardzo istotny.

Postęp w leczeniu ciężkiej astmy i chorób alergicznych

Znaczący postęp dokonał się w leczeniu astmy ciężkiej, co profesor Jahnz-Różyk określa jako „istotny postęp w terapii tej choroby”. Nowe leki biologiczne, wprowadzane już od 2012 roku, pozwoliły pacjentom na życie w dobrej jakości. Dzięki nim pacjenci wrócili do pracy, kobiety z ciężką astmą mogły decydować się na macierzyństwo, a liczba hospitalizacji i zaostrzeń znacząco spadła.

Jak wskazuje profesor, astma jest chorobą zapalną o różnych endotypach i fenotypach, a dzięki rozwojowi nauki dostępne są nowoczesne przeciwciała monoklonalne, skierowane na różne postacie astmy. Dostępny jest także piąty lek biologiczny, działający na większość postaci tej choroby. Poza astmą, sukcesy odnotowano w programach lekowych na obrzęk naczynioruchowy, gdzie leczenie prewencyjne pozwoliło pacjentom na powrót do normalnego życia, oraz w leczeniu atopowego zapalenia skóry innowacyjnymi terapiami.

Profesor Jahnz-Różyk pozytywnie ocenia dostępność leków w Polsce, zwłaszcza w ramach programów lekowych. Polska dysponuje ponad 1500 alergologami, co jest liczbą wystarczającą według standardów Europejskiej Akademii Alergologii, Astmy i Immunologii Klinicznej. Ważnym osiągnięciem jest także stworzenie „żywego” podręcznika alergologii, stale aktualizowanego online, który służy specjalistom i lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do zapoznawania się z najnowszymi badaniami i terapiami.