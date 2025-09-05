prof. Giannopoulos wyjaśnia, czym jest chłoniak grudkowy i jak często występuje

prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów wyjaśnia, w jaki sposób nowotwór jest leczony

Polscy hematolodzy oczekują na decyzje refundacyjne dotyczące podskórnej immunoterapii chłoniaka grudkowego.

Rośnie częstotliwość występowania chłoniaka grudkowego w Polsce

Jak zaznacza prof. Krzysztof Giannopoulos, chłoniak grudkowy, choć w ogólnym rozrachunku jest rzadki, stanowi drugi najczęstszy typ chłoniaka w Polsce, a jego częstość występowania wzrasta. Ekspert podkreśla, że choć choroba ma zazwyczaj przewlekły przebieg, jest trudna do wyleczenia, jednak nowoczesne immunoterapie otwierają nowe perspektywy dla pacjentów, znacząco poprawiając zarówno skuteczność leczenia, jak i komfort życia.

Profesor Giannopoulos wskazuje, że standardową terapią pierwszej linii w większości przypadków jest immunochemioterapia, która łączy chemioterapię z leczeniem celowanym. Prawdziwą nowością w leczeniu chłoniaka grudkowego są jednak nowoczesne immunoterapie, wykorzystujące układ odporności.

Jak leczy się dziś chłoniaka grudkowego?

Jak tłumaczy profesor Giannopoulos, istnieją dwa główne typy tych terapii: Terapia CAR-T – wykorzystująca genetycznie zmienione limfocyty pacjenta do rozpoznawania i niszczenia komórek nowotworowych. Profesor zaznacza, że jest ona dostępna w Polsce dla agresywnych postaci chłoniaków, ale w przypadku chłoniaka grudkowego nadal oczekuje na dostępność w Polsce. Drugim typem jest terapia z wykorzystaniem przeciwciał dwuswoistych – profesor wyjaśnia, że są to terapie biologiczne, które jednocześnie rozpoznają komórkę układu odpornościowego i komórkę chłoniaka, prowadząc do ich immunologicznego zniszczenia, bez użycia chemioterapii.

Jak podkreśla prof. Giannopoulos, przeciwciała dwuswoiste są mniej inwazyjne niż chemioterapia i mogą być podawane dożylnie lub podskórnie. Szczególnie z terapiami podawanymi podskórnie wiązane są duże nadzieje, ponieważ, jak zaznacza, jest to terapia wygodna dla pacjenta. Po początkowej fazie nadzoru, leczenie to może być podawane ambulatoryjnie, co pozwala pacjentom na normalne funkcjonowanie.

Oczekiwanie na decyzje refundacyjne

Jak informuje prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, dostępność przeciwciał dwuswoistych w Polsce sukcesywnie się poprawia, już są one stosowane w terapii agresywnych chłoniaków (dwa produkty) oraz szpiczaka plazmocytowego (trzy produkty). W przypadku chłoniaka grudkowego, profesor zaznacza, że na razie dostępny jest jeden produkt stosowany w ograniczonym czasie, ale oczekiwane są decyzje refundacyjne dotyczące produktu podskórnego, który jest bardzo pożądany i potrzebny.

Profesor Giannopoulos uważa, że dodanie kolejnej opcji terapeutycznej nie zwiększa istotnie wydatków, a zwiększa elastyczność leczenia i pozwala na lepsze dopasowanie terapii do preferencji pacjenta, ponieważ pacjenci preferują leczenie podskórne.

prof. Krzysztof Giannopoulos - Prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów - Karpacz 2025