Nie płacą abonamentu od lat. Rekordziści mają 187 tys. zł długu

Rekordowe zaległości w abonamencie RTV w 2024 r.

Jak już informowaliśmy w całym kraju trwają od dłuższego czasu kontrole płatności abonamentu RTV. Poczta Polska przeprowadza kontrolę w całej Polsce, a potem raportuje do Urzędu Skarbowego. Kontrolerzy nie tylko sprawdzają czy odbiorniki są zarejestrowane w aucie czy domu, ale również czy regularnie płacony jes abonament. W ten sposób tylko w I kw. 2024 r. ściągnięto ponad 5,5 mln zł z kont dłużników.

To lista dłużników wg. Ministerstwa Finansów:

dolnośląskie: 76 tys. zł,

kujawsko-pomorskie: 27 tys. zł,

lubelskie: 40 tys. zł,

lubuskie: 54 tys. zł,

łódzkie: 82 tys. zł,

małopolskie: 48 tys. zł,

mazowieckie: 59 tys. zł,

opolskie: 40 tys. zł,

podkarpackie: 13 tys. zł,

podlaskie: 61 tys. zł,

pomorskie: 187 tys. zł,

śląskie: 74 tys. zł,

świętokrzyskie: 49 tys. zł,

warmińsko-mazurskie: 26 tys. zł,

wielkopolskie: 32 tys. zł,

zachodniopomorskie: 53 tys. zł.

Od lat ściągalność abonamentu stanowi "piętę achillesową" systemu. Teoretycznie kontrole odbywają się wyrywkowo, ale nie ma obowiązku wpuszczenia takich osób.

Dlatego też politycy pracują nad wprowadzeniem opłaty audiowizualnej, która miałaby zastąpić abonament RTV. Wstępne założenia są takie, że opłata pobierana byłaby w ramach corocznego rozliczania PIT i naliczana byłaby od każdego domownika w wieku od 26 do 75 lat, a nie jak dotychczas za jedno urządzenie. Jak wylicza Interia, "czteroosobowe gospodarstwo domowe, w którym z rodzicami mieszka dwójka dorosłych dzieci, opłata wyniosłaby 432 zł w skali roku. Co oznacza wzrost o 100 zł w porówaniu do starcyh zasad, wk tórych abonament RTV liczonyjest od jednego odbiornika".

Ile wynosi opłata abonamentowa w 2024 roku?

Od 1 stycznia 2024 roku opłata za sam odbiornik radiowy wynosi 8,70 zł. Jeśli posiadamy także telewizor, za abonament RTV trzeba płacić 27,30 zł. Opłaty należy wnosić do 25. dnia miesiąca. Wszyscy, którzy zapłacą z góry na więcej miesięcy, mogą skorzystać ze zniżki. Najsurowsza kara za brak rejestracji odbiornika i niepłacenie abonamentu RTV to 30-krotność jego miesięcznej wysokości.

