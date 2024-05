Problemy ma coraz więcej Polaków. Sypią się kary za zaległy abonament

Ważna reforma emerytalna PiS czeka. Co zrobi rząd Tuska?

Masowe kontrole abonamentu w całej Polsce

Kara za brak rejestracji odbiornika i nieuiszczenie opłaty abonamentowej wynosi 30-krotność miesięcznej stawki abonamentu (czyli nieco ponad 800 zł).

Jak czytamy w Business Inisder "w I kwartale tego roku wszczęto postępowania egzekucyjne na podstawie 5 233 tytułów wykonawczych, z których wyegzekwowano 5,951 mln zł. To nieznaczny wzrost w porównaniu do tego samego okresu w 2023 roku, kiedy to na podstawie 5 126 tytułów wykonawczych wyegzekwowano 6,305 mln zł.".

Portal przy tym informuje, że "na koniec 2022 r. abonament RTV płaciło jedynie 828 tys. osób (34,7 proc. zobowiązanych). W porównaniu do 2021 r., liczba abonentów - osób fizycznych spadła o 1 597 827, natomiast liczba abonentów instytucjonalnych wzrosła o 1 034"- czytamy.

Business Insider zaznacza, że "samo posiadanie odbiornika nie jest wystarczające do nałożenia kary - kontrolerzy muszą dowodzić, że urządzenie jest sprawne i gotowe do odbioru sygnału w dowolnym momencie".

Do tego nie jest obowiązkowa obecność, zatem kontrolerzy mogą nie wejść do domów.

Opłata za sam odbiornik radiowy wynosi 8,70 zł, natomiast za telewizor gotowy do odbioru - 27,30 zł miesięcznie, ci którzy zapłacą za rok z góry mogą liczyć na rabat.

