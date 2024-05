Abonament RTV na 2025 r. Zdecydowano o nowych stawkach

Ile zapłacimy za abonament RTV w 2025 roku?

KRRiT ustaliła wysokość abonamentu RTV w 2025 roku. Jak informuje Wirtualnemedia.pl zasiadający w KRRiT prof. Tadeusz Kowalski, stawki te będą takie same, jak w 2024 roku. Rok temu KRRiT również nie zdecydowała o podwyższeniu opłat abonamentowych w 2024 roku.

Miesięczna opłata za korzystanie z odbiornika radiowego wynosi obecnie 8,70 zł, a z odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiowego - 22,70 zł. Są to stawki obowiązujące od początku 2023 r. Osoby, które zdecydują się na opłacenie abonamentu za rok z góry otrzymają zniżkę w wysokości 10 proc. Wówczas za odbiornik radiowy trzeba będzie zapłacić 94 zł, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy 244,90 zł.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

W Polsce co najmniej 3,7 mln osób nie musi płacić abonamentu RTV. Z obowiązku opłaty daniny są zwolnione m.in. osoby powyżej 75 roku życia, obywatele ze znacznym stopniem niepełnosprawności, całkowicie niezdolne do pracy lub posiadające pierwszą grupę inwalidzką. Abonamentu nie muszą płacić też inwalidzi wojenni, wojskowi, osoby represjonowane w czasie PRL, a także pobierające emeryturę nieprzekraczającą połowy przeciętnej pensji.

Polacy zalegają z opłacaniem abonamentu RTV

Pod koniec 2022 r. zaledwie 34,7 proc. osób zobowiązanych do opłacenia abonamentu RTV faktycznie to robiło. Wśród nich było 589 tys. gospodarstw domowych i 239 tys. abonentów instytucjonalnych. To oznacza spadek w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy to opłacało go nieco ponad 900 tys. zobowiązanych.

