Kotły gazowe to najprostsza metoda redukcji zanieczyszczeń

Jak podaje Polska Organizacja Gazu Płynnego smog należy do najważniejszych problemów cywilizacyjnych w Polsce, a jego głównym powodem są tzw. kopciuchy, czyli stare piece na paliwo stałe, takie jak węgiel. Polski Alarm Smogowy podaje, że "kopciuchy" stanowią 86 proc. emisji pyłu zawieszonego PM2.5, oraz ok. 93 proc. emisji benzopirenu (rakotwórczej substancji).

Z danych Centralnej Ewidencji Budynków z 2023 roku wynika, że w Polsce jest 17,3 mln źródeł ciepła, z czego 17 proc. stanowią kotły na paliwa stałe, 2 mln z nich to "kopciuchy".

– Bardzo ważną sprawą jest włączenie do regulaminu aktualizowanego właśnie programu Priorytetowego Czyste Powietrze, ale również lokalnych programów antysmogowych instalacji hybrydowych z udziałem kotłów gazowych. W polskich warunkach stanowiłyby one kluczowy element dekarbonizacji ogrzewnictwa i walki o jakość powietrza. Pamiętajmy, że w Polsce najważniejszym celem w okresie grzewczym jest redukcja pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10, których ogrzewanie gazowe nie generuje - stwierdził Bartosz Kwiatkowski, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP).

Instalacje hybrydowe w Czystym Powietrzu zamiast całkowitej rezygnacji z kotłów gazowych?

Program Czyste Powietrze ma na celu redukcję emisji. Jak wskazuje POGP, w sytuacji, w której w kotle spalane są śmieci, lub biomasa wątpliwej jakościowy, to wymiana takich źródeł ogrzewania na kocioł gazowy to "najprostsze i najbardziej akceptowalne finansowo rozwiązanie". Kotły gazowe mogą być tylko do 2030 roku instalowane we wszystkich nowych budynkach i eksploatowane bez ograniczeń czasowych.

- Warte podkreślenia jest, że Komisja Europejska jasno stwierdza, iż państwa członkowskie mają duży margines swobody, jeśli chodzi o to, w jakim trybie i w jaki sposób postanowienia będą implementowane lokalnie. Jest to ważne stwierdzenie, ponieważ struktura ogrzewnictwa w Polsce jest daleko różna od struktury ogrzewania w krajach Europy Zachodniej. Takie podejście jest szansą, którą rząd polski powinien wykorzystać. Komisja Europejska jasno stwierdza, iż państwa członkowskie mają duży margines swobody, jeśli chodzi o to, w jakim trybie i w jaki sposób postanowienia będą implementowane lokalnie, a dyrektywa EPBD jednoznacznie dopuszcza finansowanie dla kotłów gazowych w instalacjach hybrydowych. Takie rozwiązanie pozwoli na unikniecie wykluczenia z programu Czyste Powietrze dużej grupy beneficjentów, których na pełną elektryfikację nie stać lub jest ona dla konkretnego budynku nieuzasadniona technicznie. W takim wypadku instalacja hybrydowa jest jedynym logicznym rozwiązaniem, pozwalającym równocześnie na redukcję zanieczyszczeń, ograniczenie zużycia paliw kopalnych i zapewnienie komfortu cieplnego po akceptowalnych przez odbiorcę kosztach - mówi Kwiatkowski.

Jak pisze POGP w przyszłości takie instalacje mogą wykorzystywać gazy odnawialne, takie jak np. biometan, czy biopropan, które można używać do obecnie eksploatowanych kotłów.

Ponadto kotły gazowe w dodatku z pompą ciepła (w instalacji hybrydowej), lub kolektorami słonecznymi są urządzeniem szczytowym, czyli takim, które ogrzewa budynek tylko wtedy, gdy instalacja OZE nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości ciepła.

