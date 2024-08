Spis treści

Bon energetyczny: Tarcza antykryzysowa dla gospodarstw domowych

Bon energetyczny jest dla osób o niskich dochodach, a przyznaje się im go w ramach rekompensaty za częściowe odmrożenie cen energii elektrycznej. Został wprowadzony Ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw, aby ograniczyć ceny energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Ciepło systemowe to sposób dostarczania ciepłej wody i ogrzewania budynków na terenach miast. Pozyskiwane jest z elektrociepłowni, bądź z kotłowni. Następnie zostaje przetransportowane do dystrybutora, jakim jest miasto, a na końcu do klienta. Po wprowadzeniu bonu maksymalna cena za energię elektryczną dla gospodarstw domowych wzrośnie w drugiej połowie roku 2024 do 500 zł za MWh.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej nowy wzór wniosku o bon energetyczny, mający aż 11 stron. Jego wypełnienie nie jest jednak trudne. Wzór wniosku znajdziemy na stronie www.bip.mos.gov.pl.

Po wypełnieniu wniosek trzeba złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta), albo przez formularz dostępny w sieci, ewentualnie poprzez platformę ePUAP oraz aplikację mObywatel. Wnioski można składać na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej w terminie 1 sierpnia – 30 września 2024. Wnioski złożone później nie będą rozpatrywane. Na rozpatrzenie wniosku gmina ma termin liczący 60 dni od dnia prawidłowego złożenia wniosku.

Dla kogo bon energetyczny?

Takie wsparcie przysługuje za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. każdemu gospodarstwu domowemu, które spełnia określone kryterium dochodowe. Kryterium to dotyczy dochodów za rok 2023, które nie powinny przekraczać 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jeśli jednak twoje gospodarstwo domowe przekracza ustalone kryterium dochodowe, możesz mimo to ubiegać się o bon energetyczny, a jego wartość zostanie obniżona według zasady złotówka za złotówkę, czyli kwota świadczenia będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Przykład 1

Kryterium dochodowe dla gospodarstwa 1-osobowego zostało przekroczone o 100 zł (dochód na osobę w tym gospodarstwie to 2600 zł). Wtedy osoba ta dostanie bon w wysokości 200 zł (300 zł minus 100 zł).

Przykład 2

Kryterium dochodowe dla gospodarstwa 5-osobowego zostało przekroczone o 125 zł (dochód na osobę w tym gospodarstwie to 1825 zł). Wtedy gospodarstwo to dostanie bon w wysokości 375 zł (500 zł minus 125 zł).

Przykład 3

Kryterium dochodowe dla gospodarstwa 7-osobwego zostało przekroczone o 45 zł (dochód na osobę w tym gospodarstwie to 1745 zł). Wtedy gospodarstwo to dostanie bon w wysokości 555 zł (600 zł minus 45 zł).

Świadczenie w podwyższonej wysokości

Na wysokość bonu energetycznego wpływa wielkość gospodarstwa domowego oraz jego główne źródło ogrzewania. Jeżeli twoje gospodarstwo posiada główne źródło ogrzewania zasilane energią elektryczną, czyli np. pompą cieplną lub bojlerem elektrycznym, bon energetyczny przysługuje wtedy w podwyższonej wysokości. Musi być jednak spełniony jeszcze jeden istotny warunek: w przypadku głównych źródeł ogrzewania działających już wcześniej — wpisanie lub zgłoszenie takiego źródła do CEEB do 1 kwietnia 2024 r., a jeśli chodzi o źródła zgłaszane lub wpisywane do CEEB po raz pierwszy – także po tym dniu.

Wysokość bonu energetycznego

Wartość bonu energetycznego waha się od 300 do 1200 zł, co zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym, dochodu i rodzaju ogrzewania.

W 2024 roku bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

300 zł gospodarstwu domowemu jednoosobowemu,

400 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób,

500 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób,

600 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Jeżeli jednak główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone w wyżej podanych terminach do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny wzrasta o 100 proc., ponieważ wykorzystywanie do ogrzewania źródeł zasilanych energią elektryczną sprawia, że rachunki za prąd są najwyższe. Przyznaje się go wtedy w wysokości:

600 zł gospodarstwu domowemu jednoosobowemu,

800 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób,

1000 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób,

1200 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Bon nie przysługuje, jeżeli w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, po zastosowaniu zasady "złotówka za złotówkę" wysokość bonu energetycznego okaże się niższa niż 20 zł.

Uwaga! Na podstawie tzw. ustawy o PIT, bon energetyczny jest zwolniony z podatku dochodowego.

Jak złożyć i podpisać wniosek

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego można złożyć:

W zwykłej pisemnej formie, to znaczy na wydrukowanym, wypełnionym i podpisanym wzorze wniosku przygotowanym przez Ministra Klimatu i Środowiska. Można go wtedy złożyć osobiście na biurze podawczym urzędu gminy lub innej jednostki organizacyjnej gminy (np. gminnego ośrodka pomocy społecznej). Osoby, które preferują tradycyjne metody składania wniosków, mogą wypełniony wniosek nadać w dowolnej placówce Poczty Polskiej, w tym w oddziałach własnych, filiach oraz agencjach. Dzięki rozbudowanej sieci ponad 7,6 tysiąca placówek, każdy znajdzie dogodne miejsce, aby złożyć swój wniosek. Nadanie przesyłki potwierdzane jest pieczęcią z datą nadania, co stanowi potwierdzenie złożenia wniosku. Poczta Polska ułatwia tym samym dostęp do wsparcia dla osób, które nie korzystają na co dzień z internetu. W formie elektronicznej. Wniosek o bon energetyczny online można składać przez:

dostępny formularz internetowy na moj.gov.pl (gdzie można zalogować się np. przez dane do bankowości elektronicznej, eDowód, Profil Zaufany lub Aplikację mObywatel),

platformę ePUAP,

przy użyciu aplikacji mObywatel.

Uwaga! Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składany w formie elektronicznej trzeba podpisać albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym (e-dowodem).

Jeden wniosek dla jednego gospodarstwa

Jeżeli zdarzy się, że wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, bon zostanie wypłacony tej osobie mieszkającej w gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek wcześniej. Zgodnie z założeniem Ustawy o bonie energetycznym, jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego, a liczbę osób wchodzących w skład danego gospodarstwa domowego ustala się na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Wniosek o bon energetyczny powinien zawierać:

dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, dane kontaktowe),

dane dotyczące dochodów wnioskodawcy: informacje niezbędne do ustalenia i weryfikacji jego dochodów,

informację o głównym źródle ogrzewania gospodarstwa domowego,

w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego: dane i informacje dotyczące członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy,

jeżeli wnioskodawca chce dostać bon energetyczny na rachunek bankowy, wniosek powinien zawierać numer rachunku płatniczego oraz imię i nazwisko właściciela rachunku,

oświadczenie, że informacje przedstawione we wniosku są zgodne z prawdą.

Kiedy wypłata bonu energetycznego

Wypłata pieniędzy powinna być zrealizowana w trzecim i czwartym kwartale 2024 r., ale niektórych sytuacjach rząd może przesunąć wypłaty bonów na początek kolejnego roku.

Uwaga! Jeżeli bon zostanie przyznany w nieprawidłowo ustalonej wysokości lub się komuś nie należy, kwota nienależnie pobranych środków powinna być zwrócona niezwłocznie, a w wypadku opóźnienia zwrotu – z odsetkami ustawowymi za to opóźnienie.