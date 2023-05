Nie żyje Janusz Zalewski. Biznesmen z branży hotelarskiej zmarł w wieku 65 lat

Dzień Dziecka w cieniu inflacji. 100 zł na prezent to bariera dla wielu Polaków

Janusz Zalewski nie żyje. Twórca znanych hoteli miał 65 lat

W poniedziałek 29 maja 2023 roku zmarł Janusz Zalewski, twórca obiektów wypoczynkowych Sandra w Pogorzelicy i Karpaczu oraz hotelu w Mrzeżynie.Zmarł na skutek obrażeń odniesionych w wypadku podczas pobytu za granicą. Miał 65 lat.

Kim był Janusz Zalewski?

"Janusz Zalewski, kiedyś pracownik kompleksu wczasowego Sandra SPA w Pogorzelicy, wydzierżawił go na początku lat 90 od ówczesnego właściciela, Zakładów Pończoszniczych Sandra w Aleksandrowie Łódzkim, a następnie wykupił i rozbudował z 76 do 450 pokoi. W 2009 roku otworzył kolejny obiekt, Sandra SPA w Karpaczu z 260 pokojami. Do Grupy Kapitałowej Sandra SPA należą też Apartamenty Sandra Resort SPA Pogorzelica ze 150 pokojami. Ostatnim projektem Janusza Zalewskiego był otwarty w 2020 roku 4-gwiazdkowy hotel Zalewski z 250 pokojami w Mrzeżynie" - informuje portal e-hotelarz.pl.

Janusz Zalewski (65) - biznesmen działający w branży hotelowej, właściciel obiektów wypoczynkowych Sandra w Pogorzelicy i Karpaczu oraz hotelu w Mrzeżynie. Zmarł na skutek obrażeń odniesionych w wypadku podczas pobytu za granicą. pic.twitter.com/TOBdQpfcmK— Kto umarł? (@KtoUmarl) May 29, 2023

Sonda Czy byłaś/eś kiedyś gościem hotelu Sandra? Tak Nie