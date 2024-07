i Autor: Dominik Gajda/REPORTER

Smutna informacja

Nie żyje Rajmud Horst. Miał 57 lat

W wieku 57 lat odszedł Rajmund Horst, były wiceprezes ds. produkcji Polskiej Grupy Górniczej. Menadżer zmarł nagle, w nocy z 8 na 9 lipca, kiedy przewieziono go do szpitala. Okoliczności jego śmierci nie zostały podane do oficjalnej informacji.