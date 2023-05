Koniec programu Mieszkanie Plus po 7 latach. Sukces czy porażka?

Złoty zyskuje do dolara, traci względem euro i franka szwajcarskiego. Kurs walut [26.05.2023]

Tyle PiS wypłacam matkom! To nie tylko 500 plus. Wszystkie świadczenia socjalne dla mam

Nie żyje Tina Turner. Wokalistka trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa

Miliony po zmarłej artystce na pewno odziedziczy mąż Erwin Bach, z którym była związana przez blisko 40 lat. "Ale nie tylko on. Możliwe, że w gronie spadkobierców znajdą się też inne osoby" – zastrzega portal 20min.ch.

Mając na koncie ponad 200 milionów sprzedanych płyt, Tina Turner jest uważana za jedną z odnoszących największe sukcesy piosenkarek wszechczasów. Trafiła także do Księgi Rekordów Guinnessa - żadna inna solistka nie sprzedała w swojej karierze więcej biletów na koncerty, niż Turner – podkreśla 20min.ch.

Tina Turner. Kariera i życie prywatne

Artystka urodziła się w Tennessee na południu Stanów Zjednoczonych. Od czasu związania się Erwinem Bachem w 1986 roku mieszkała w Europie. Bach pracował wówczas w branży muzycznej – był producentem muzycznym i szefem szwajcarskiego oddziału wytwórni płytowej EMI, brał udział w produkcji albumów Davida Bowiego, Queen, Pink Floyd i Paula McCartneya.

Para mieszkała krótko w Niemczech (skąd pochodzi Bach), a w 1994 roku przeniosła się na stałe do Szwajcarii. "Erwin Bach był osobą mającą duży wpływ na Turner i jej karierę, wspierał ją jako mąż, menedżer i powiernik, a nawet uratował jej życie" – podkreśla 20min. Bach był do końca u boku Turner – także wtedy, kiedy "zdiagnozowano u niej nowotwór w 2016 roku i gdy doznała udaru mózgu w 2013 roku. Dzięki oddaniu nerki uratował życie Tiny Turner".

Turner długo czekała na sukces, odniosła go dopiero wraz z piątą solową płytą - „Private Dancer”. Album ten odniósł gigantyczny sukces: sprzedał się w ok. 20 mln egzemplarzy na całym świecie, przynosząc artystce 23 mln dolarów tylko z USA. Towarzysząca płycie trasa koncertowa w 1985 roku przyniosła dodatkowe 7 mln dolarów. Będącej na fali piosenkarki nie można już było zatrzymać – dodaje 20min. W ciągu kilku lat zgromadziła majątek w wysokości ok. 50 mln dolarów.

Tina Turner zmarła w wieku 83 lat. Kto odziedziczy majątek wokalistki?

Po 50 latach obecności w show-biznesie Tina Turner wyruszyła w swoją ostatnią trasę koncertową w 2008 roku. "To pożegnanie ze sceną przyniosło jej na konto bankowe kolejne 130 milionów dolarów" – podaje 20min.

W październiku ubiegłego roku Turner sprzedała prawa do swojej muzyki, pseudonimu scenicznego i wizerunku wydawnictwu Bertelsmann Music Group (BMG) – szacuje się, że przyniosło to artystce nawet 150 mln dolarów. W 2022 roku szwajcarski magazyn biznesowy „Bilanz” oszacował jej majątek na około 250 mln franków szwajcarskich (ok. 257 mln euro).

Nie wiadomo oficjalnie, jak zostanie rozdysponowany majątek gwiazdy-multimilionerki. Na pewno trafi on do wdowca – 67-letniego obecnie Bacha.

Biologiczne dzieci Turner, synowie Ronald i Craig, już nie żyją. Gwiazda miała także dwóch adoptowanych synów (dzieci pierwszego męża gwiazdy, Ike’a Turnera, z jego wcześniejszego związku): Michaela i Ike'a Juniora. "Można założyć, że ta dwójka została uwzględniona w testamencie Turner" – pisze 20min. Podobnie jak dwoje wnucząt Tiny Turner, strzegących swojej prywatności.

Sonda Lubisz muzykę Tiny Turner? Tak Nie Trudno powiedzieć